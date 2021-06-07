Притула оголосив про свій вихід з "Голосу"

Сергій Притула заявив, що виходить з партії "Голос". За його словами, це було свідоме та зважене рішення.

Волонтер наголосив, що не йде з політики, а йде з політичної сили, яка "не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення".

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Не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Проте, станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії "Голос",

– написав він.

Партійні "верхи" не чують "низів"

Сергій Притула зазначив, що до останнього вірив у можливість "цивілізованого діалогу та реанімації партії", за яку на парламентських виборах віддали свої голоси понад 850 тисяч українців.

Однак, за його словами, діалогу не вийшло, бо партійні "верхи" не чують "низів" і "ця глухота призводить до критики усіх без винятку членів команд "Голосу" по всій Україні".

Обласні та міські осередки не повинні відповідати перед суспільством за вчинки партійного керівництва. І, на мою думку, єдино правильним рішенням є максимально дистанціюватись від цього керівництва,

– зауважив волонтер.

Він додав, що для таких людей має що запропонувати та публічно повідомить про свої плани у політиці. І надалі політичних супутників обиратиме обачніше.

Про проблеми партії "Голос"

Сергій Притула приєднався до політичної партії "Голос" 2 роки тому, 8 червня 2019, перед минулими виборами до Верховної Ради.

Щодо проблем партії "Голос" Сергій Притула натякнув на голосування деяких членів фракції у Раді, яке йде всупереч із бажанням виборців і передвиборчими обіцянками.

За його словами, саме тут і повинна проявитись позиція керівництва політсили:

очистити партійні ряди;

розпочати процедуру застосування імперативного мандату;

публічно засудити дії депутата.

Але відсутність будь-яких реакцій керівництва партії на "зашкварні" голосування своїх депутатів на будь-якому рівні, означає не лише толерування, але й погодження такої поведінки,

– додав шоумен.

Волонтер підсумував: "Ба більше, партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недобропорядних персонажів із "Голосу". Це ще раз дає мені підстави чітко артикулювати, що з такими "функціонерами" мені не по дорозі".

, що "не здивовані" рішенням Сергія Притули покинути політсилу. Окрім цього, звинуватили волонтера у тому, що його "особисті амбіції та бажання отримати керівні посади за будь-яку ціну взяли гору над спільною ціллю – побудувати велику ліберальну партію в Україні".