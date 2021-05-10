Притула показав момент знищення бойовика з дрона: потужне відео

Збройні сили України на Донбасі знищили проросійського бойовика. Відео ліквідації ворога у мережі оприлюднив Сергій Притула.

Волонтер наголосив, що координація ведення вогню зроблена завдяки квадрокоптеру, на який "скидалися" всією Україною.

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Міг би зараз сидіти десь у себе під Костромою і "праздновать Дєнь Побєди". Але ж ні, вирішив подратувати українців. Ну, то успіху на співбесіді з Апостолом, чувак,

– підписав ролик Сергій Притула.

Він також зазначив, що хоч і не часто тішить своїх підписників подібними відеозаписами зі знищенням окупантів.

Однак точно може гарантувати те, що чує від наших захисників: "жодна втрата на фронті не минає без кратної помсти!".

Ситуація на Донбасі: коротко

З початку поточної доби, російські окупаційні війська 1 раз порушили режим тиші на Донбасі.

Бойовики обстріляли позиції бійців ЗСУ неподалік Троїцького зі заборонених мінометів калібру 120 міліметрів.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.

Сергій Притула закликав підтримувати українських воїнів, які захищають нашу землю на Донбасі. Реквізити – дивіться за посиланням

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу