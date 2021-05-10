Притула показав момент знищення бойовика з дрона: потужне відео

Збройні сили України на Донбасі знищили проросійського бойовика. Відео ліквідації ворога у мережі оприлюднив Сергій Притула.
Джерело:Сергій Притула у фейсбуці
Волонтер наголосив, що координація ведення вогню зроблена завдяки квадрокоптеру, на який "скидалися" всією Україною.
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Міг би зараз сидіти десь у себе під Костромою і "праздновать Дєнь Побєди". Але ж ні, вирішив подратувати українців. Ну, то успіху на співбесіді з Апостолом, чувак,
– підписав ролик Сергій Притула.
Він також зазначив, що хоч і не часто тішить своїх підписників подібними відеозаписами зі знищенням окупантів.
Однак точно може гарантувати те, що чує від наших захисників: "жодна втрата на фронті не минає без кратної помсти!".Зверніть увагу! Сергій Притула закликав підтримувати українських воїнів, які захищають нашу землю на Донбасі. Реквізити – дивіться за посиланням.
Ситуація на Донбасі: коротко
- З початку поточної доби, російські окупаційні війська 1 раз порушили режим тиші на Донбасі.
- Бойовики обстріляли позиції бійців ЗСУ неподалік Троїцького зі заборонених мінометів калібру 120 міліметрів.
- Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав.