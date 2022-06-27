Притула розказав, скільки вдалося зібрати на армію від 24 лютого

Трохи більше ніж за 3 місяці повномасштабної війни в Україні – з 24 лютого по 2 червня – Благодійний фонд Сергія Притули зібрав понад мільярд гривень на допомогу армії.

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Наразі до цієї суми можна додати ще 600 мільйонів гривень, зібраних у рамках проєкту "Народний Bayraktar" та ще певну суму, що накопичилася за 3 тижні. Загалом у липні фонд, ймовірно, перетне 2-мілярдний рубіж. Про це 24 каналу розповів сам волонтер та громадський діяч Сергій Притула.

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Для порівняння, за 8 років, що триває війна на нашій території, тобто з 2014 по 2021 рік, він зібрав на армію 52 мільйони гривень. Притула зізнався, що дуже цим пишався, адже серед волонтерів-фізичних осіб мало хто оперував подібними цифрами.

Громадський діяч поділився, що, з одного боку, такі здобутки неабияк тішать – це командна робота, що показує справжні можливості та дуже помітно допомагає захисникам України.

З іншого боку, йому шкода, що така активність українців почалася лише тоді, коли війна підійшла ближче, а ракети почали літати по всій території. До прикладу, за цілий 2021 рік Сергій Притула зібрав на допомогу армії 6 мільйонів гривень, і це, за його словами, було дуже непогано.

Натомість зараз вартість лише одного конвою, який його команда доставляє військовим, може сягати десятків мільйонів.

"Ми веземо конвой – 4 броньовики та "медичка". В одному з броньовиків стоїть комплекс літальних апаратів безпілотних ПД-1 в кількості 2 штуки, ну і ще дрони, "тепліки", амуніція. 22 мільйони гривень – колона йде. Це всього-на-всього одна колона, але це так, як я зібрав за 19-й, 20-й і 21-й роки", – розповів волонтер.

Мені б дуже хотілося, щоб це просвітлення прийшло не в такий жорстокий спосіб і набагато раніше,

– підсумував Притула.

Повне інтерв'ю з Сергієм Притулою на 24 каналі: дивіться відео

Як українці зібрали 600 мільйонів гривень на Bayraktar