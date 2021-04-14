З таким ступенем непорядності, як у політикумі, не перетинався, – Притула

Сергій Притула розповів, що з таким рівнем непорядності людей, як в українській політиці, він не перетинався у жодній царині. Однак, крім розчарувань, є й цікаві моменти.

Політик наголосив, що наразі має великі плани і бажання "грати в довгу". Проте переконаний, що на питання, "як йому у політиці" краще відповісти пізніше, через 5 років.

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Рядовий член партії

Притула станом на листопад 2020 року був заступником голови партії "Голос" і членом політради, однак зараз він є рядовим членом партії.

Посада заступника голови партії – досить номінальна. Її коріння росте з липня 2020 року. Тоді окрім власної кампанії на київського міського голову у мене було багато поїздок по регіонах для підтримки місцевих осередків. Мені потрібна була якась номінальна посада, адже я не міг бути просто "класний пацан з партії "Голос",

– сказав політик.

Йому запропонували посаду заступника голови. За його словами, це не мало аж надто багато повноважень, але відповідальність була.

Притула додав, що у грудні запропонував керівництву партії дозволити політику очолити київську організацію, але йому відмовили.

Як Притулу виключили з політради "Голосу"

У кінці січня змінили склад політради "Голосу". "Оскільки я не представник регіональних осередків, не депутат фракції і не голова партії, мені місця у політраді вже не знайшлося", – зазначив політик.

Притула додав, що юридично все відбулося відповідно до статуту. Однак, за бажанням, його можна було б залишити у політраді, просто розширивши склад.

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