"Приватбанк" попередив про нову шахрайську схему з 1000 гривень

10 січня 2022 , 16:38
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Джерело:

"Економічна правда"

У "Приватбанку" пояснили, що шахраї відправляють посилання, що нібито банк дарує тисячу гривень. Після того, як людини "ведеться" на "подарунок" та вводить свої дані, шахраї можуть списувати гроші з її рахунку.

Відомо, що у повідомленні заявляють нібито гроші дарує банк. Проте у фінустанові цю інформацію спростовують.

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"Приватбанк" попередив про нову схему шахраїв

Деяким клієнтам надходять особисті повідомлення начебто від імені банку, в яких зазначено текст на кшталт: "Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам",
– повідомили у банку. 

Там пояснили, як діють шахраї. Зокрема:

  • "коли людина переходить за посиланням, то вводить персональні дані від свого акаунту Приват24 на шахрайському фішинговому сайті;
  • після чого шахраї мають можливість списувати гроші з рахунків". 

Саме тому людям радять "в жодному разі не реагувати на сумнівні повідомлення про подарунки, ініційовані шахраями задля крадіжки логінів та паролів від Приват24". У банку пояснили, що:

  • вони не розповсюджували таких повідомлень на номера телефонів чи в мессенджерах;
  • радять при їх отриманні не переходити за посиланням, яке вказано у смс;
  • якомога швидше звертатися до гарячої лінії "Приватбанку" за додатковими поясненнями.
Зверніть увагу! У листопаді "Приватбанк" повідомив про те, що зловмисники почали розсилати повідомлення українцям від імені банку. Вони пропонували аж 7 тисяч гривень як "виплату за COVID-19. Натомість, якщо людина вводить дані картки, злочинці крадуть звідти гроші. 

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  • 19 грудня в Україні офіційно запрацював проєкт "єПідтримка" у додатку "Дія". Саме з його допомогою можна отримати та витратити тисячу гривень. 
  • Станом 6 січня "Приватбанк" повідомив, що 41% українців витрачав гроші на книги, 22% – на квитки в кінотеатри, 15% – на залізничні квитки, 13% – на театр та концерти.

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Автор: Діана Квасневська