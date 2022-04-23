"Приватбанк" відновив стабільну роботу усіх сервісів

23 квітня 2022 , 15:47
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Джерело:

фейсбук Приватбанку

Сьогодні, 23 квітня, у роботі "Приватбанку" трапився збій. Через це були перебої та затримки в роботі сервісів банку і мережі банкоматів.

 

 

"Приватбанк" відновив стабільну роботу усіх сервісів

Втім, вже зараз банк відновив стабільну роботу всіх сервісів. Про це повідомила пресслужба "Приватбанку".

Деталі тут "Приватбанк" повідомляє про збої у роботі: можуть не працювати картки, банкомати і термінали

Відновлюємо стабільну роботу всіх сервісів банку, інтернет-банкінгу Приват24, мережі банкоматів та оплати картками через торгові термінали,
– йдеться у повідомленні.

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Автор: Марта Касіянчук