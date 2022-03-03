Привид Києва: скільки ворожих літаків вже збив український герой
Українського льотчика, який збиває над столицею ворожі військові літаки, назвали Привидом Києва. На його рахунку, за останніми даними, вже щонайменше 21 російський літак.
Пілота Міг-29 ще називають українським героєм або ангелом-охоронцем Києва. Льотчик оберігає і так неспокійний сон жителів столиці.
До теми "Привид Києва" перейшов з оборони в наступ: епічне відео
Привид не збирається зупинятись
Пілот вже збив понад 20 літаків окупанта, але й не думає зупинятись на досягнутому. Нещодавно стало відомо, що під час однієї з операцій "Привида" підбили, він врятувався та одразу вийшов на нову боротьбу з ворогом.
Серед трофеїв героя є російські 2хСу – 35, 1хСу – 27, 1хМіГ – 29, 2хСу – 25.
Наступ Привида, дивіться відео:
Нова "зброя" Привида
Після десятка збитих літаків Привиду вирішили видати новий F-16. Це американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління.
Тому збивати літаки російських військ льотчик тепер буде із новою силою.
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