Привид Києва: як кілька десятків пілотів у перші дні війни "втримали" небо столиці

Новини про легендарного українського пілота-винищувача, який один за одним збиває в небі над столицею ворожі літаки, — Привида Києва на початку війни буквально заполонили інфопростір. Про нього писали навіть державні органи.

Однак згодом, коли росія­ни вже були витіснені з Київщини, у ПвК зізналися: насправді Привида Києва не існує. Це не одна людина, а "збірний образ пілотів 40‑ї бригади тактичної авіації ВПС, які захищають небо над столицею". Чисельність бригади досі не розголошується, як і її парк. NV відновив перебіг перших і найважчих боїв у небі за Київ.

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Як українські пілоти втримали небо на початку війни

Зранку 24 лютого росіяни спрямували по Україні понад 155 ракет. Ворог кількома хвилями вдарив по всіх радіо­локаційних підрозділах радіо­технічних військ — очах Повітряних сил, а також по аеродромах, позиціях ЗРВ і пунктах управління.

Противник намагався придушити усю систему протиповітряної оборони (ППО) і панувати у повітрі.

По кожному аеродрому росіяни випустили більш як 30 ракет, щоб українські пілоти не могли злітати і протидіяти ворогу. Однак частину авіації вдалося вивести з-під удару і передислокувати на інші аеродроми.

"24 лютого був дуже важким днем", – пригадує пілот винищувача МіГ-29 Дмитро.

Його першим завданням стало перехоплення ракети, що летіла з південного напрямку. Однак за отриманими із землі координатами молодий пілот так її і не знайшов.

Російська авіація намагалась залетіли в український повітряний простір просто ж з першими ракетними ударами.

З Півночі ворожі пілоти залітали низько, по руслу Дніпра, використовуючи рельєф місцевості. Кордон з Півночі перетинали переважно їхні бомбардувальники, штурмовики та гелікоптери – без прикриття винищувачів.

Тим часом українська авіація, виведена з-під першого удару, на резервних аеродромах готувалася до бою. Льотчики оговтувалися, заправлялися і вже за півтори години після удару дісталися до білоруського кордону, де винищувачі ЗСУ зустріли чергову партію ворожих літаків. Цього росіяни не очікували.

Під час першого заходу, коли наші винищувачі підійшли, росіяни відвернули і не вв'язалися у бій. Під час другого ситуація повторилася. Вони не розуміли, хто літає, тому що, за їхніми даними, було знищено все: авіація, зенітно-ракетні війська тощо. І тільки вже після третього заходу, близько 11 – 12 години дня 24 лютого, почалися дуже жорсткі ближні повіт­ряні бої,

– розповів генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко, командувач ПвК Центр.

Перевага в повітрі росіянам не допомогла

На початок повномасштабного вторгнення російська авіація переважала українську в чисельності щонайменше у 5 разів. Окрім того, російська авіація переважала віт­чизняну в технологіях. Адже всі українські літаки були вироблені ще в радянський час — у 1980‑1990‑х.

Видання зазначає, що за лютий – березень у боях з українського боку могло загинути до 10 льотчиків-винищувачів у Київській, Житомирській та Чернігівській областях, де точилися основні бої.

У ПвК Центр підтвердили лише те, що 8 льотчиків, які належали до бригад їхнього підпорядкування, дістали звання героїв посмертно.