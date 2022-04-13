"Привиди Рудого лісу": окупанти просто копали собі склепи у Чорнобилі, – науковець

З 26 лютого по 31 березня російські військові тримали окупованою територію Чорнобильської станції та Зони відчуження.

Доцент кафедри електричних станцій та систем ВНТУ, голова ВП ГО "Українського ядерного товариства у Вінницькій області Владислав Лесько назвав російських окупантів, які захопили Чорнобильську АЕС і копали окопи на території, "Привидами Рудого лісу".

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Орки почали копати траншеї та намагалися будувати фортифікаційні споруди, простіше кажучи – будували собі склепи та братські могили в Рудому лісі. Адже радіоактивний шар ґрунту розташований на глибині 30–60 см,

– розповів науковець Лесько.

Він пояснив, що наслідки аварії на ЧАЕС будуть відчуватись ще дуже довго, адже період напіврозпаду багатьох радіонуклідів триває понад 6 тисяч років.

Рудий ліс зробив свій внесок у зменшення кількості ворога

"Ці речовини є джерелами різних типів радіоактивного випромінювання – альфа, бета, гамма (α,β,γ). Причому якщо α-випромінювання проникає у повітрі на декілька сантиметрів, то β-,γ-випромінювання – на декілька метрів. І саме гамма-кванти залежно від дози й тривалості призводять до променевої хвороби. А окупанти цим дихали, їли це, спали на цьому протягом 30 днів", – пояснює експерт.

Науковець переконаний, що за час перебування в Рудому лісі окупанти отримали смертельну дозу випромінювання. Серед найважчих наслідків – смерть протягом двох тижнів або за пів року, якщо лікуватися. Тож, каже, Лесько, Рудий ліс зробив свій внесок у зменшення кількості ворога.

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