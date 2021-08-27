Привілеї для вакцинованих: до чого українцям готуватися восени

Восени очікується черговий локдаун, але у Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що вакциновані люди матимуть певні привілеї та навіть зможуть відвідувати розважальні заклади.

Яких привілеїв очікувати вакцинованим

Глава МОЗ Віктор Ляшко зазначив, що зараз розглядається розглядає план введення привілеїв для українців, які вакцинувалися від коронавірусу.

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Так, у регіонах будуть запроваджувати різного роду обмеження, але певним сферам економіки дозволять працювати навіть у червоних зонах.

Будуть запроваджуватися карантинні обмеження, але для певних сфер економіки. Вакцинованим дозволять працювати навіть в «червоному» рівні епідеміологічної небезпеки. Наприклад, кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований і у відвідувачів будуть COVID-сертифікати. І таких сфер багато. У Франції, у Німеччині сьогодні пропрацьовуються різні варіанти,

– додав Ляшко.

Нагадаємо, що раніше у МОЗ говорили про можливість запровадження нового локдауну вже восени, якщо будуть перевищені показники. Втім, очікується, що до середини вересня ситуація кардинально змінюватися не буде.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко / Фото 24 канал, Валентина Поліщук

Також, відповідно до офіційної інформації в Україні проти коронавірусу вакцинували 5 099 802 людей. 5 099 800 з них отримали першу дозу вакцини, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 3 179 661 людина. Тобто зараз повністю вакцинувалися в країні лише близько 7% населення.

Збереження здоров’я чи репресивні заходи

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, зазначив, що сама ідея запровадити послаблення карантину для вакцинованих свідчить про те, що влада сприймає карантин як репресивні заходи, а не як заходи для обмеження розповсюдження хвороби. Адже вакциновані люди так само можуть переносити вірус, як і невакциновані.

Тобто, якщо карантин має стримувати пандемію, то він має діяти для всіх однаково, незалежно від факту вакцинації. Проте, в багатьох країнах для вакцинованих влада надає дозвіл на відвідування ресторанів, спортивних залів, концертів, проїзд в громадському транспорті тощо,

– каже Хмелевський.

"Такі послаблення є засобом тиску, щоб змусити якомога більше людей вакцинуватися. До уваги не береться той факт, що багато людей мають протипоказання від щеплень, також частина людей вже перехворіли та мають природний імунітет", – продовжив експерт.

Він додав, що така політика урядів викликає незадоволення в суспільстві. В багатьох країнах, зокрема у Франції, Німеччині, Канаді відбуваються досить масові акції протесту, проти заборони для невакцинованих відвідувати громадські місця. Причому в таких акціях беруть участь, як невакциновані, так і вакциновані.

Такі обмеження мають дискримінаційний характер і за своєю суттю не відрізняються від дискримінації за іншими ознаками, як то національністю, расовою чи статевою приналежністю, релігією тощо. На жаль, в багатьох країнах суди та правоохоронні органи не реагують на порушення прав громадян. Проте, в найближчій перспективі варто очікувати гучних судових процесів щодо дискримінації невакцинованих громадян,

– коментує експерт.

Андрій Шульгін, Digital-адвокат, пояснив, що згідно з Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб" Кабмін може ввести додаткові обмеження для фізичних осіб. У цьому випадку держава дає законний спосіб зняти ряд обмежень шляхом вакцинації. Більш того, слід пам'ятати, що будь-яка не вакцинована людина стає джерелом загрози для інших людей. У зв'язку з чим, держава обмежує права таких людей заради інших людей.

Також слід пам'ятати, що реалізація прав людини не є абсолютною і закінчується там, де починається права інших. Важливо відзначити, що незаконним буде обмеження прав громадян, якщо держава зобов'яже всіх вакцинуватися, але не зробить це доступним. В такому випадку відсутність механізму виконання зобов'язання є порушенням прав людини,

– каже Шульгін.

Каріна Фанштейн, адвокат АО Credence, зазначила, що зараз вакцинування від COVID-19 в Україні добровільне. Проте у разі загострення ситуації в Україні на законодавчому рівні може бути введена обов’язковість вакцинації від COVID-19.

Чи відбудеться у такому разі порушення прав людини? У контексті цього питання слід розуміти, що при прийнятті законодавчих актів враховують інтереси суспільства в цілому, а не лише права однієї конкретної людини. І ми вже маємо такий приклад,

– говорить Фанштейн.

Саме тому Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачено обов’язковість профілактичних щеплень проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу, за виключенням осіб, які мають відповідні медичні протипоказання.

Юристи кажуть, що привілеї для вакцинованих не порушують прав інших людей / Фото Unsplash

Вона додала, що аналогічної позиції дотримується також і Верховний Суд у питаннях, що стосуються щеплень. Так, у Постанові від 10 березня 2021 року у справі № 331/5291/19 Верховний Суд дійшов наступного висновку: "Вимога про обов`язкову вакцинацію населення проти особливо небезпечних хвороб, з огляду на потребу охорони громадського здоров`я, а також здоров`я зацікавлених осіб, є виправданою. Тобто в даному питанні превалює принцип важливості суспільних інтересів над особистими, однак лише у тому випадку, коли таке втручання має об`єктивні підстави – тобто було виправданим".

Схожої позиції дотримується і Європейський суд з прав людини у питаннях щодо дотримання балансу між обов'язковою вакцинацією і правом на приватне життя. Розглядаючи справу щодо вакцинації дітей у Чехії, Європейський суд з прав людини зробив висновок, що обов'язкова вакцинація дітей в Чехії не порушує право на повагу до приватного життя,

– пояснила експертка.

Як зазначає суд, мета у тому, щоб кожна дитина була захищена від серйозних захворювань за допомогою вакцинації або через колективний імунітет.

Вона підсумувала, що зазначені справи не стосуються вакцинації від COVID-19, проте такі висновки відображують поточну правову позицію судів щодо вакцинації. До того ж низка країн вже запровадила обов’язкову вакцинацію. Всіх дорослих вакцинують у Саудівській Аравії та Індонезії, а для окремих груп населення щеплення законодавчо передбачено в Італії, Греції, Великий Британії та інших демократичних країнах.

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У яких країнах є привілеї для вакцинованих

Дійсно, у багатьох європейських країнах уряди суттєво послабили карантин для тих людей, які вакцинувалися.