"Привіт Білорусі": наскільки небезпечні окупанти, які виїхали опромінені з ЧАЕС

Вже в перші дні повномасштабного нападу Росії на Україну, російські військові зайшли на територію зони відчуження, з боку Білорусі. Наслідки перебування у Рудому лісі для окупантів будуть страшними у майбутньому.

Про це в ефірі 24 каналу сказав голова громадської ради державного агенства із управління зоною відчуження та голова "Чорнобиль тур" Ярослав Ємельяненко. Він вважає, що окупанти після місяця перебування в Чорнобильській зоні житимуть не довго.

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Те, що вони захопили ЧАЕС, тероризували Україну та весь цивілізований світ, просто показало, що окупантам байдуже на будь-які міжнародні правила та правила ведення війни.

Але Україна та світ об'єднали зусилля та розізлились ще більше, почали ще жорстокіше знищувати ворогів. Росіяни це побачили і тому зараз відступають з території Чорнобиля,

– підкреслює голова Чорнобиль тур.

Наскільки небезпечне награбоване та самі росіяни із ЧАЕС

"Сувеніри", які вони взяли із чистих санітарних зон, на території об'єкта – цілком безпечні. На території ЧАЕС є ділянки на яких можна знімати верхній одяг. Проте на ЧАЕС не дораховуються великої кількості обладнання, яка зникла.

Найбільша ж небезпека полягає у тому, що коли росіяни перебували в окопах, весь їх одяг та авто – абсолютно радіоактивні. Зараз ці вояки відходять у сторону Білорусі та несуть радіацію за собою.

Білорусам привіт, адже вони дозволили зі своєї території наносити щоденні удари по території України, саме тому не шкода, що ця радіація із Чорнобильської зони зараз мандрує їх територією,

– підкреслив Ярослав Ємельяненко.

Чому окопи в Рудому лісі – смертний вирок

В зоні відчуження кілька десятків років безпечно перебувати, виключно за умов суворого дотримання правил радіаційної безпеки. Заборонено будь-чого торкатись, сідати, чи привозити із собою в якості сувеніра.

Коли ви берете лопату та підіймаєте 20 см грунту чи їдете на важкій броньованій техніці, ви вивільняєте стабілізовані радіонукліди.

Найстрашніше, окрім опромінення – радіоактивний пил. Коли пил потрапляє в організм, то починає діяти зсередини альфа та бета частинками і провокує онкологію та інші страшні проблеми зі здоров'ям,

– повідомляє Ємельяненко.

Що відомо про російські війська на території зони відчуження: дивіться відео



