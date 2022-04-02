Привіт окупантам: ССО поділилися світлинами розбитої ворожої техніки

2 квітня 2022 , 10:17
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Джерело:

Командування ССО України

Сили спеціальних операцій України оприлюднили фото чергових російських бляшанок, які вже не загрожуватимуть українським містам.

Знищена ворожа техніка піде та металолом – російські розвалини принесуть користь для України. 

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Командування ССО показало світлини знищеної російської техніки. Бронемашини та установки окупантів більше не нищитимуть українські землі. 

ССО показало знищену техніку росіян / Фото Командування ССО

ССО показало знищену техніку росіян / Фото Командування ССО

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Автор: Ярослава Прадід