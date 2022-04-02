Привіт окупантам: ССО поділилися світлинами розбитої ворожої техніки
2 квітня 2022 , 10:17Читать новость на русском
Джерело:Командування ССО України
Сили спеціальних операцій України оприлюднили фото чергових російських бляшанок, які вже не загрожуватимуть українським містам.
Знищена ворожа техніка піде та металолом – російські розвалини принесуть користь для України.
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Командування ССО показало світлини знищеної російської техніки. Бронемашини та установки окупантів більше не нищитимуть українські землі.
ССО показало знищену техніку росіян / Фото Командування ССО
ССО показало знищену техніку росіян / Фото Командування ССО
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