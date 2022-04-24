Щиро зичу кожному з вас мужності, стійкості та сили духу, – Епіфаній привітав вірян з Великоднем

24 квітня 2022 , 05:12
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Сьогодні православні віряни святкують Великдень. Митрополит Епіфаній звернувся до християн із привітанням з нагоди свята.

Блаженнійший митрополит Епіфаній привітав українських православних християн зі світлим святом Великодня. 

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Привітання Епіфанія 

У своєму зверненні митрополит подякував нашим захисникам, Богу та всім, хто наближає нашу перемогу над російськими окупантами. 

Щиро зичу кожному з вас мужності, стійкості та сили духу, жертовної любові до ближніх. Нехай ваші серця будуть сповнені твердої впевненості у перемозі добра і правди,
– побажав Епіфаній.

Дивіться відео привітання митрополита Епіфанія з Великоднем

 

Автор: Ярослав Сиваківський