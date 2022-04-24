Щиро зичу кожному з вас мужності, стійкості та сили духу, – Епіфаній привітав вірян з Великоднем
24 квітня 2022 , 05:12Читать новость на русском
Сьогодні православні віряни святкують Великдень. Митрополит Епіфаній звернувся до християн із привітанням з нагоди свята.
Блаженнійший митрополит Епіфаній привітав українських православних християн зі світлим святом Великодня.
До теми Ансамбль ЗСУ привітав українців з Великоднем: потужне відео
Привітання Епіфанія
У своєму зверненні митрополит подякував нашим захисникам, Богу та всім, хто наближає нашу перемогу над російськими окупантами.
Щиро зичу кожному з вас мужності, стійкості та сили духу, жертовної любові до ближніх. Нехай ваші серця будуть сповнені твердої впевненості у перемозі добра і правди,
– побажав Епіфаній.
Дивіться відео привітання митрополита Епіфанія з Великоднем