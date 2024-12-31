Новорічне привітання Володимира Зеленського з 2025 роком: дивіться відео

Володимир Зеленський в новорічну ніч звернувся до українців та привітав з 2025 роком. У своєму привітанні президент України вже традиційно підбив підсумки 2024 року, у якому наша держава вистояла, попри всі намагання ворога.

Відеопривітання глави держави стартувало традиційно в останні хвилини перед Новим роком. 24 Канал зібрав основні тези з новорічного звернення Володимира Зеленського.

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Головне з новорічного привітання президента

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Привітання Володимира Зеленського з Новим 2025 роком: дивіться відео

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з новорічним привітанням, підсумувавши 2024 рік та наголосивши на незламності країни. Він зазначив, що Україна стоїть міцно, захищає свою незалежність та вірить у майбутню перемогу над злом, яке принесла Росія.

Я звертаюся сьогодні до всіх, хто цінує Україну, хто береже свою державу і каже з любов'ю про неї "Моя". Я дякую вам за 2024. Нашим людям, що проходять всі роки. Наші труднощі з гідністю. Людям, для яких бути громадянами України – гордість. А для мене – гордість бути президентом таких людей. Українців та українок, які доводять – жодні крилаті ракети не здолають народ, у якого є крила,

– йдеться у звернені.

Скільки українців повернулося з полону у 2024 році

Зеленський пригадав, що учора, 30 грудня, з російського полону до України повернулися ще 189 українців.

Загалом у 2024 році додому вдалося повернути 1358 людей, а за весь час – 3956 українців. Президент підкреслив, що кожна врятована людина – це відновлення життя в Україні.

З повним текстом новорічного привітання від Володимира Зеленського можна буде ознайомитися за цим посиланням.

Окремо Зеленський відзначив героїчні зусилля захисників неба, які збили за рік 1310 ракет та понад 7800 дронів-камікадзе.

Зеленський пригадав удар по "Охматдиту"

У своєму зверненні Зеленський нагадав і про трагічні події року, які принесли біль кожному українцю, зокрема, удар по лікарні "Охматдит" влітку.

Так б'ють слабаки і боягузи. І ми ніколи не забудемо ці дитячі очі. І ми ніколи їм цього не пробачимо. Коли зло несе смерть, наша відповідь живий ланцюг. Так виглядає сила українців. І ту нашу єдність було помітно з космосу. Її бачив Бог. Бачив, які у нас люди. Які у нас діти,

– наголосив президент.

Він додав, що також не зможе забути неймовірно дорослі та сильні очі хлопчика з "Охматдиту" та те, скільки в ному життя та енергії. Зеленський наголосив, що лише одна ця дитина сильніша за Путіна. Президент також підкреслив, що українські діти сильніші за усе зло, яке принесла війна.

Українські хлопчики та дівчатка, які перемагають цю війну. Здобувають знання онлайн. І навіть у підземних школах виграють світові наукові олімпіади. Збирають кошти для нашої армії. Вигадують технічні рішення, що допомагають нашій обороні. Ви – фантастичне покоління. Ось за кого ми боремось. Ось кого передусім захищають наші герої. Наші воїни,

– зазначив український лідер.

Президент подякував українським воїнам

У новорічну ніч президент Володимир Зеленський звернувся до українських військових зі словами подяки та віри у їхню незламність. Президент окремо відзначив важливість захисту Сходу, де зараз тривають найзапекліші бої.

Зеленський згадав про українські міста, які впродовж року ворог намагався захопити, але завдяки героїзму ЗСУ цього не сталося.

Ваш дух і сміливість – все те, завдяки чому ви цьогоріч не віддали наші Суми й Харків. Наш Херсон і наше Запоріжжя,

– наголосив він.

Відродження оборонної промисловості України

Президент наголосив, що 30% усього забезпечення військових цьогоріч вироблено в Україні.

Вперше робимо понад мільйон БПЛА за рік,

– заявив Зеленський.

Він подякував науковцям, інженерам і працівникам оборонних підприємств, які щодня зміцнюють Україну.

Зеленський також розповів про зустріч із молодим інженером, який пожартував, що "це не просто люди, це ракети." Президент визнав, що держава тривалий час ігнорувала талановитих українців, але тепер пишається ними.

Українські ракети й дрони – аргументи для перемоги

Глава держави із гордістю перелічив успіхи української оборонної галузі.

Змушуємо ворога вчити українську. Паляниця, пекло, рута. Нептун, Сапсан – це наші ракети. Гор, вампір, лютий, хевішот, фаєрпоінт – це наші дрони. І все це – аргументи для справедливого миру, –запевнив він.

Спортсмени як символ незламності

Зеленський окремо виділив українських спортсменів, які стали гордістю країни.

Він згадав про Олександра Хижняка, Ольгу Харлан, Ярославу Магучіх та інших, хто цього року прославив Україну.

"Час звалити з нашої землі"

Президент згадав символічну історію про українського дідуся, який окупантам на питання про час відповів: "Час звалити з нашої землі." Він назвав це прикладом внутрішньої волі, яку неможливо окупувати.

Наші люди кажуть окупантам: ви тут не рідні, ви тимчасові. І весь той завезений бур’ян не приживеться на нашій землі, не переможе корінних,

– наголосив президент.

Звернення до українців на окупованих територіях

Президент звернувся до всіх, хто зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський висловив упевненість, що Україна повернеться на всі окуповані території, і тоді українців об’єднуватиме лише святковий стіл.

Я знаю, за цим столом будуть всі наші люди. Ті, хто зараз за кордоном, але зберегли Україну в собі,

– запевнив він.

Світ підтримує Україну

Президент згадав важливість міжнародної підтримки, особливо з боку США. Він подякував американському народу, політикам і президентам за допомогу від перших хвилин війни.

Із перших хвилин цієї війни Америка була з Україною. І я вірю, що Америка буде з Україною у перші хвилини миру,

– наголосив він.

Зеленський зазначив, що розмови з президентом Джо Байденом, іншими лідерами, конгресменами, сенаторами й простими громадянами США завжди об’єднували в одному:

"Путін не має виграти. Україна переможе."

Справедливий мир – це не про "чистий лист"

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що справедливий мир можливий лише через усвідомлення злочинів Росії проти України та належне вшанування пам’яті тих, хто віддав своє життя за свободу.

Зеленський акцентував, що мир в Україні неможливий без припинення путінської агресії.

Це не вулична розбірка, де треба втихомирити дві сторони. Це повномасштабна агресія божевільної держави проти цивілізованої. Ми разом з США здатні змусити Росію до справедливого миру,

– підкреслив президент.

Зеленський подякував американському народу за те, що підтримка України доводилася конкретними діями, і висловив сподівання, що новий президент США продовжить цю роботу.

Я не маю сумніву, що новий американський президент хоче і зможе принести мир та покласти край путінській агресії,

– зазначив він.

Президент заявив, що Україна не може погодитись на мир за принципом "почати з чистого листа".

Рахунок не нуль-нуль. На рахунку тисячі. Тисячі українців, життя яких вкрала Росія. Буча, Оленівка, Авдіївка, всі наші знищені міста і села – це шрам на серці України,

– підкреслив Зеленський.

Він нагадав про біль втрат, коли вручає нагороди посмертно, і закликав зберігати пам'ять про полеглих героїв.

Сила України – запорука поваги на переговорах

Зеленський наголосив, що Україна має бути сильною як на полі бою, так і за столом переговорів.

Президент подякував партнерам і союзникам за рік тісної співпраці, яка принесла конкретні результати.

Серед них:

Постачання зброї: Patriot, Iris-T, NASAMS, F-16, Storm Shadow та інші.

Patriot, Iris-T, NASAMS, F-16, Storm Shadow та інші. Економічна допомога: 50 мільярдів від ЄС для економіки та рішення Великої сімки про передачу 50 мільярдів із заморожених російських активів.

50 мільярдів від ЄС для економіки та рішення Великої сімки про передачу 50 мільярдів із заморожених російських активів. Безпекові угоди: 27 угод і мільйон снарядів для української армії.

Це наша велика міжнародна робота. Це наша велика міжнародна перемога. Я дякую партнерам, союзникам, друзям, лідерам, які доводять своє лідерство ділом,

– сказав Зеленський.

Президент висловив вдячність всім, хто працював для зміцнення України цього року: військовим, уряду, парламенту, громадам, волонтерам.

Україна буде в Євросоюзі та НАТО

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні закликав до єдності, підкреслив безповоротність шляху України до Євросоюзу та НАТО, а також висловив сподівання, що 2025 рік стане роком перемоги та миру для України.

Зеленський назвав відкриття переговорів про вступ до ЄС у червні 2024 року історичним кроком.

Цей шлях вже безповоротний. І Україна буде в Євросоюзі. І одного дня Україна буде в НАТО. І посилить Альянс. Посилить стійкість світу,

– підкреслив президент.

Він акцентував, що єдність Європи – це визначальний фактор для кожного народу на континенті, і Україна вже є її невіддільною частиною.

Президент звернувся до влади країн, які вагаються щодо підтримки України, зокрема Угорщини та Словаччини.

Не треба боятись, що Україна буде в Європі. Треба робити все, аби в Європі не було Росії, її танків, її ракет, її зла,

– заявив Зеленський.

Він також вкотре попередив про небезпеку співпраці з Росією.

Якщо сьогодні Росія тисне вам руку, це не значить, що завтра цією ж рукою вона не почне вас вбивати. Бо росіяни бояться вільних. Бояться свободи,

– наголосив він.

Підтримка народів, які борються за свободу

Зеленський підкреслив важливість підтримки інших народів, які прагнуть свободи, зокрема в Молдові, Грузії та Білорусі.

Хто не віддає свободу у Кишиневі. Хто бореться за своє майбутнє у Тбілісі. І я впевнений, прийде день, всі ми скажемо – живе Білорусь,

– сказав він.

"Мир нам не подарують, але ми його здобудемо"

Президент наголосив, що Україна готова зробити все, щоб зупинити Росію та закінчити війну.

Україна – мати. І вона заслужила жити. В мирі. Я нам всім цього бажаю. І як президент України, і як громадянин. Я буду в наступному році робити для цього все. Знаючи, що буду не один,

– підсумував президент.

На завершення Володимир Зеленський побажав усім миру та єдності, висловивши віру в те, що 2025 рік стане роком перемоги та відновлення України.