Не треба боятися України в Європі, – Зеленський звернувся до влади Угорщини та Словаччини

Президент України Володимир Зеленський закликав владу Угорщини та Словаччини "не боятися, що Україна буде у Європі".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на новорічне привітання гаранта до нації.

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Зеленський звернувся до влади Угорщини та Словаччини

Президент Зеленський подякував усім, завдяки кому Україна стоїть і вистоїть, а також "подолає свій шлях до миру, сильної України", у тому числі й до європейської України.

"І це вже не просто слова – це реальність, яка настала в червні цього року з відкриттям переговорів про вступ України до ЄС. І це історичний результат. Цей шлях уже безповоротний. І Україна буде у Євросоюзі. І одного дня Україна буде в НАТО й посилить Альянс. Посилить стійкість світу. Єдність Європи, яка визначає долю кожного народу на континенті", – сказав президент.

Як наголосив президент, цю єдність мають поважати всі. Зокрема, як він зазначив, і Будапешт з Братиславою.

Президент зазначив, що знає, що народи Угорщини і Словаччини "з нами, з Україною, з українцями, на боці правди".

Правду має визнати і влада цих країн. Не треба боятися, що Україна буде у Європі. Треба робити все, аби у Європі не було Росії. Її танків, її ракет і зла, яке вона неодмінно понесе далі, якщо Україна не вистоїть,

– наголосив Зеленський.

Він зауважив, що "якщо сьогодні Росія тисне вам руку, це не значить, що завтра цією ж рукою вона не почне вас убивати". Бо, як зазначив президент, росіяни бояться вільних. "Того, що їм не знайомо. Бояться свободи. Вони народилися за Путіна, пішли в школу за Путіна, пішли служити за Путіна й гинуть за його хворі ідеї", – підкреслив лідер.