Привітав із днем народження: Кива вирішив вкотре вислужитися перед Путіним

Проросійський нардеп Ілля Кива вирішив вкотре вислужитися перед Путіним. Цього разу він привітав президента країни-агресора із днем народження.

Прихвостень ОПЗЖ оприлюднив відео, в якому ледь не "вилизав" керівника Кремля. Кива також повторив пропагандистську тезу про "дружній народ".

Читайте також Гризня в ОПЗЖ: Кива звинуватив Бойка у продажі партійних структур

Проросійський нардеп побажав Путіну "здоров'я, сили та Божого благословення". На цьому він не зупинився і видав маразматичну заяву про те, що президент РФ пише "нову історію слов'янського світу та слов'янської єдності".

Кива стояв як на параді

Під час так званого привітання Кива стояв як на параді, руки тримав по швах та дивився прямо. Усім своїм виглядом прихвостень ОПЗЖ намагався показати, на скільки хоче вислужитися перед керівником Кремля.

Що відомо про Киву Це народний депутат від партії ОПЗЖ, який неодноразово "світився" у пресі через свою поведінку. Кива полюбляє робити маразматичні заяви та частенько стає героєм різних мемів.

Скандали з Кивою: що відомо

У грудні 2019 року народний депутат від ОПЗЖ дивився у стінах парламенту пікантне відео.

У лютому 2021 він образився на пародію "Кварталу", в якій його назвали "собакою Медведчука".

За кілька днів його спіймали на гарячому – він розглядав дівчат у приміщенні Верховної Ради.

У квітні 2021 року Кива захистив кандидатську дисертацію. 13 членів комісії проголосували одноголосно "за". Проте журналісти заявляли про перешкоджання їхній роботі на цій події. Згодом стало відомо, що до своєї кандидатської політик додав довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації дисертації вказав матеріали науково-практичних конференцій, яких немає в офіційних збірниках.

Ще один скандал пов'язаний із жомовою ямою. Нардеп задекларував дохід від здачі її в оренду у розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень. Проте журналісти випустили розслідування і показали, що насправді те, що нібито приносить 100 тисяч гривень доходу за місяць, є давно закинутим.