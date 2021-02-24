Привласнення майна у Криму: держзрадникам Аксьонову та Константинову висунули нові підозри

Керівникам окупаційних так званих "адміністрацій" Криму Сергію Аксьонову та Володимиру Константинову повідомили про нові підозри. Вони стосуються порушення законів та звичаїв війни.

Аксьонова та Константинова підозрюють у широкомасштабному та систематичному привласненні публічного майна на окупованому півострові. Про це заявив керівник прокуратури Криму Ігор Поночовний.

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Про яке майно мовиться

Зокрема, мовиться про передачу у федеральну або "республіканську" власність майна:

Державного концерну "Масандра",

"Міжнародного дитячого центру Артек",

державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз".

До речі, за такі злочини передбачено від 8 до 12 років в'язниці.

Що кажуть у прокуратурі

Поночовний наголосив, поєднуватимуть національні та міжнародні кримінально-правові механізми. Наприклад, звернулись до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

Перше повідомлення до МКС стосувалося привласнення майна, не виправданого військовою необхідністю. У 2020 році направили ще одне повідомлення про факти захоплення приватного майна майже 4 тисяч українців.