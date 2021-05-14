Три підприємства з виготовлення матеріалів для покриття підлоги належали одному власнику. Коли він помер, 5 осіб підробили документи, щоб заволодіти бізнесом. Їм оголосили про підозру.

В складі злочинної групи був адвокат. Тому зловмисники зробили свою справу швидко, щоб законні правонаступники не встигли вступити в майнові права.

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Що з'ясували правоохоронці

Під час досудового розслідування слідчі виявили, що злочинці скористалися скрутним становищем вдови та дітей. Вони підробили установчі документи та заволоділи бізнесом.

Учасники злочинного угрупування намагалися тисунти на поліцейських під час слідства та усіляко протидіяли розслідуванню. Зокрема, "доносили" у ЗМІ про нібито протиправну діяльність правоохоронців. За версією, яку вони повідомляли у медіа, працівники поліції перешкоджали їм займатися діяльністю та намагалися заволодіти 3 підприємствами.

13 травня правоохоронці провели санкціоновані обшуки у фігурантів справи. Вони вилучили документацію, яка підтверджувала злочинну діяльність.

Яка відповідальність за це правопорушення