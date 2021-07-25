"Привласнили" своїй авіації винищувач США: Росія знову епічно осоромилася

"Парламентськая газета" епічно осоромилася, опублікувавши хвалебний опус до дня ВМФ Росії. Його країна-окупант традиційно відзначає в останню неділю липня.

Помилку російського ЗМІ зауважив генерал-майор СБУ Віктор Ягун. Він зауважив, що "винищувач на світлині – американо-британський AV-8B Harrier II".

Зауважте У Росії почалась істерика, бо сайт Олімпіади-2020 "повернув" Крим Україні

У Московії "Парламентськая газета" в якості ілюстрації до дня ВМФ своєї країни використала світлину авіаносного ударного угруповання Флоту США,

– наголосив Ягун.





Росія "привласнила" собі американсько-британський винищувач / Скриншот Віктора Ягуна

Згодом "Парламентськая газета" виправила помилку. Водночас у мережі залишилися скриншоти оригінального варіанту.

Українців цей інцидент не здивував. У коментарях вони зазначають, що чогось такого і варто було очікувати від країни-агресора.

Корабель США викликав істерику у Росії