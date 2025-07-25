"Ми все одно ходитимемо на Привоз": Братчук розповів, як Одеса оговтується після обстрілів

Вночі 24 липня Росія здійснила масовану атаку на Одесу. Зокрема, одним з місць удару був ринок Привоз. Загалом окупанти щодня б'ють по містах Півдня.

Росіяни намагаються викликати в українців страх та зламати наш дух опору, боротьби. Це 24 Каналу зауважив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Чого добивається ворог?

Сергій Братчук зазначив, що у російській стратегії ведення війни чітко прописано, що коли не вдається щось зробити на фронті, то має бути залучений інструмент терору. Він передбачає знищення всього живого, щоб війська ворога могли зайти на цю територію без бою.

Бачимо, що знову били по Одесі, у цьому випадку по Привозу. Відбудуємо, звичайно. Від того наше українське сало не стане гірше, від того наші копченості не стануть менш відомими у всьому світі. Росіяни будуть тим салом давитися. На Привоз ми все одно будемо ходити і всіх запрошуємо, особливо після перемоги,

– підкреслив він.

Сьогодні очевидно, що триває терор проти населення, створення страху, який змусить людей їхати з країни, не відчувати себе у безпеці, щоб у людей зовсім зникло почуття опору, боротьби. Однак загарбникам не вдасться цього зробити.

Нагадаємо, масований удар дронами влаштувала російська армія вночі 24 липня між 1 та 2 годинами ночі. Під два десятки БпЛА налетіли на місто у кілька хвиль, працювали сили ППО, пролунала серія вибухів. У ДСНС повідомили, що в Одесі, зокрема, горів ринок Привоз. Пожежу на одеському Привозі вдалося ліквідувати.