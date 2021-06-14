Прийде інша людина, – Путін заговорив про свого ймовірного наступника

Очільник Кремля Володимир Путін не виключає того, що наступним президентом Росії може стати людина, яка критично до нього ставиться. Однак це нібито Путіна не бентежить.
В інтерв'ю американському виданню він сказав, що "готовий підтримати того, хто відданий країні". За словами Путіна, на його місце колись обов'язково прийде інша людина.
До теми У нас немає звичаю когось вбивати, – цинічне інтерв'ю Путіна напередодні зустрічі з Байденом
"Якщо я побачу, що якась людина, навіть якщо критично ставиться до якихось сфер моєї діяльності, але з конструктивними поглядами, віддана країні і готова покласти на вівтар вітчизни не просто роки, а все своє життя – як би вона не ставилася до мене особисто, я зроблю все, щоб такі люди були підтримані", – сказав Путін в інтерв'ю.
Він впевнений також в тому, зміна президента не зруйнує все відразу. Все нібито через міцну російську державність та економіку.
Також Путін запевнив, що не думає про те, щоб його наступник гарантував йому безпеку.
Інтерв'ю Путіна: головні тези
- Щодо отруєння Олексія Навального він сказав, що у Кремля "немає звички когось вбивати".
- Про зміну вироку Навальному Путін сказав так: "Якщо хтось прикривається політичною діяльністю, щоб розв'язувати свої комерційні питання – потрібно за це відповісти". Також президент сказав, що до Навального застосовують такі ж заходи, як і до інших ув'язнених.
- Також Путін запевнив, що його не лякає опозиція, йому з неї навіть смішно.
- Путін про втручання в вибори в США: "Нас звинувачували в усьому на світі. У втручанні в вибори, в кібератаках і так далі. І жодного разу ніхто не турбувався тим, щоб представити будь-які свідчення і докази. Тільки неоґгрунтовані звинувачення. Я здивований, що нас ще не звинуватили в тому, що ми спровокували рух Black Lives Matter".
- Президент Росії заявив, що у нього немає підстав не вірити самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку. Так він прокоментував інцидент з посадкою літака та затриманням Романа Протасевича.