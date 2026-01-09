Про це інформує 24 Канал.

Що означає вступ "Больверку" до NAUDI?

До NAUDI входять підприємства оборонно-промислового комплексу, що проєктують та виробляють широкий спектр продукції – від бронетехніки та безпілотних комплексів до засобів РЕБ, артилерійських систем і артилерійських боєприпасів.

Об'єднані Асоціацією компанії національного ОПК складають ядро оборонної індустрії України. Їхні рішення та продукція адаптовані до вимог сучасного бою, проходять швидкий цикл вдосконалення та відповідають найсучаснішим стандартам НАТО, а отже отримали схвальні відгуки не тільки від Сил оборони України, але й широке визнання в країнах-партнерах.

"Для компанії "Больверк" запрошення доєднатись до NAUDI має стратегічне далекоглядне значення. Адже з одного боку це визнання нашої компанії як провідного гравця на ринку зброї України, а з іншого членство в Асоціації надає нам можливість розширити кооперацію із суміжними підприємствами з впровадженням високих стандартів виробництва озброєння та військової техніки", – зазначив директор ТОВ "Больверк" Андрій Коломоєць.

Він наголосив, що серед пріоритетів діяльності ТОВ "Больверк" в Асоціації є внесок у формування єдиного професійного середовища оборонної індустрії України з орієнтацією на забезпечення нагальних потреб Сил оборони України інноваційними високотехнологічними рішеннями та продуктами. Також в планах компанії є обмін досвідом з партнерами та впровадження найкращих галузевих практик на власних промислових та виробничих потужностях.

Довідка. ТОВ "Больверк" – українська мілтех компанія, заснована у 2014 році. З того часу вона пройшла шлях від постачальника продукції до великого виробника вітчизняної оборонної промисловості з власним конструкторським бюро. Спеціалізується на розробці та виготовленні високотехнологічної продукції оборонного комплексу. Компанія займає провідну роль в забезпеченні Сил оборони України сучасним і надійним озброєнням та військовою амуніцією, а її виробничі потужності розташовані в чотирьох регіонах України. Власником компанії є український мілтех-підприємець Артем Замотаєв.