"Багатьом канадцям це подобається": Волц відповів, чи планує США "анексувати" Канаду
- Радник президента США Майк Волц заявив, що немає планів щодо вторгнення в Канаду, але багато канадців симпатизують американському способу життя.
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив занепокоєння можливим поглинанням Канади США на закритій зустрічі з бізнес-лідерами.
- Трамп раніше заявляв, що Канада могла б уникнути економічних санкцій, ставши 51-м американським штатом, і запровадив мита на канадські товари.
Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що адміністрація не має "жодних планів щодо вторгнення в Канаду". Натомість він заявив, що Канада сама хотіла б приєднатися до США.
Волц додав, що канадці не задоволені правлінням Трюдо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.
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Чи є у Трампа план анексії Канади
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо на закритій зустрічі з бізнес-лідерами нібито висловив занепокоєння щодо можливого поглинання Канади Сполученими Штатами.
За словами Волца, офіційні плани вторгнення відсутні. Але він зазначив, що у Канаді нібито є багато громадян, яким імпонує американський спосіб життя.
Я не думаю, що є якісь плани по вторгненню у Канаду, але багатьом канадцям подобається те, що ми маємо у Сполучених Штатах,
– сказав він.
Він також зауважив, що багато жителів Канади не підтримують політику прем'єра Трюдо та незадоволені роками його ліберального правління.
"Насправді, те, що ви бачите, є підтвердженням американського лідерства в Західній півкулі, від Арктики аж до Панамського каналу", – сказав Волц.
Раніше Трамп неодноразово заявляв, що Канада могла б уникнути економічних санкцій, "ставши 51-м американським штатом". 1 лютого він підписав указ про запровадження 25% мит на більшість товарів, що імпортуються з Канади та Мексики. У відповідь уряд Трюдо пообіцяв запровадити аналогічні мита на американську продукцію.