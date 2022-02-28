Приєднання України до енергосистеми Європи – справжнє історичне рішення, – голова Укренерго

Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що приєднання енергосистеми України до енергомережі ENTSO-E стане історичним рішенням, здатним допомогти у війні. Воно планується вже за кілька тижнів на тлі військової агресії Росії.

За словами Кудрицького, приєднання здатне стати оптимальним рішенням на майбутнє. Воно свідчитиме, що Україна є невіддільною частиною європейського простору. Енергосистема Європи простягнеться від Маріуполя до Лісабона. До цього рішення Укренерго та вся енергетична галузь готувалися протягом 6 років

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Приєднання до енергосистеми Європи – історичне рішення

Кудрицький розповів, що за час підготовки до інтеграції Україна інвестувала у розвиток електроенергетичної інфраструктури понад 700 мільйонів євро. Вона зміцнила кіберзахист енергооб'єктів та виконала всі ключові технічні умови для неї. Інтеграція в європейську енергомережу не лише допоможе нашій країні під час війни, а й стане оптимальним рішенням для майбутнього.

Адже після війни вона дозволить Україні та Європі спільно розвивати свій енергетичний сектор та підвищувати енергетичну безпеку всіх європейських країн,

– мовиться у повідомленні.

У компанії додали, що українська енергосистема повинна інтегруватися в енергомережі континентальної Європи ENTSO-E у найкоротший термін.

"Така позиція була підтримана міністрами енергетики країн ЄС на позачерговому засіданні Ради з питань енергетики Євросоюзу", – наголосили в Укренерго.

Водночас в компанії пояснили, що Україна вже довела свою здатність керувати енергосистемою під час військової агресії Росії та інформаційних атак. Окрім цього, вона здатна підтримувати її стабільну роботу.

"Оператор системи передачі Укренерго та інші українські енергетичні компанії сьогодні роблять усе, щоб збройні сили України, територіальна оборона та мирні громадяни мали стійке енергоживлення за будь-яких умов", – додали в Укренерго.

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У Європі підтримують Україну

У компанії повідомили, що Україна потребуватиме підтримки з боку європейських партнерів та Європи, якщо держава-агресорка продовжить порушувати норми міжнародного права під час війни та завдасть збройного удару по українській енергосистемі.

"Ця підтримка дозволить Укренерго зберегти стійке енергоживлення військової інфраструктури, що допоможе нашій героїчній армії продовжувати захищати Україну, а українським лікарням – надавати медичну допомогу", – додали в Укренерго.

Також це дозволить уникнути гуманітарної та екологічної катастрофи та не залишити українські міста без світла, води та тепла. Своєю чергою, міністр енергетики Герман Галущенко подякував міністрам енергетики країн ЄС "за безпрецедентну підтримку України в умовах брутальної російської агресії".

"Засідання міністрів засвідчило, що в ЄС чітко усвідомлюють необхідність протидії викликам, які несе озброєна агресія проти України", – зазначив міністр.

Він додав, що Євросоюз, окрім військової та гуманітарної допомоги, також підтримує якнайшвидше приєднання енергосистеми України до континентальної об'єднаної мережі.

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Україна впритул наблизилася до енергетичної незалежності

За словами Галущенка, необхідні технічні речі вирішуватимуть у тісній координації з Єврокомісією, країнами ЄС та найближчими міжнародними партнерами.

Ми впритул наблизилися до нашої енергетичної незалежності,

– наголосив міністр.

Зауважте, що Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що надзвичайна синхронізація української енергосистеми з європейською ENTSO-E можуть провести за кілька тижнів. Про це вона сказала на пресконференції після закінчення Європейської ради з енергетичних питань у Брюсселі. За словами Сімсон, з боку міністрів це широко підтримали.

"Тому ми просуватимемося вперед, щоб приєднати українську систему якнайшвидше", – зазначила Сімсон.

Міністри енергетики ЄС провели позачергове засідання, щоб обговорити енергетичну ситуацію у Європі на тлі війни Росії проти України. Раніше Сімсон анонсувала, що вони розглянуть синхронізацію української енергосистеми з європейською. Вона зазначила, що проситиме ENTSO-E підтримати це якомога швидше.

Зверніть увагу, що Україна відмовилася приєднуватися назад до енергосистем Росії та Білорусі. Це трапилося після успішного тестування в ізольованому режимі роботи енергосистеми країни разом із молдавською енергосистемою після вторгнення країни-агресорки та обстрілів з території Білорусі.

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