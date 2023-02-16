Чи приїде Байден в Україну в рамках візиту до Європи: Білий дім зробив заяву
Президент США Джо Байден прибуде наступного тижня до Європи. Сьогодні стало відомо, чи планує американський лідер візит в Україну.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі сьогодні під час брифінгу розкрив деталі візиту.
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Щодо вашого питання, то в рамках майбутньої поїздки у президента не заплановано будь-яких додаткових зупинок за межами Польщі,
– сказав Кірбі.
Таким чином представник Білого дому відповів на запитання журналістів щодо того, чи допускають в адміністрації зустріч Байдена з Володимиром Зеленським у ході запланованого візиту американського лідера до Європи.
А також ймовірність відвідування президентом США України.
Головне про візит Байдена
- Президент США Джо Байден приїде з візитом до Польщі у понеділок, 20 лютого. Попередньо американський лідер матиме низку зустрічей та виступ перед польським народом.
- Польські ЗМІ повідомили, що український президент Володимир Зеленський, ймовірно, теж планує офіційний візит до Польщі.
- Зауважимо, що Володимир Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Швеції нагадав, що Байдена запрошували в Україну. За його словами, коли американський лідер матиме таку можливість, він залюбки приїде.