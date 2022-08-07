Візит Ердогана в Україну обов'язково буде, – політтехнолог пояснив, чому це вигідно Туреччині
Реджеп Ердоган 5 серпня у Сочі провів переговори з російським диктатором владіміром путіним. Президент Туреччини також може відвідати Україну.
Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Переговори між путіним та Ердоганом у Сочі тривали 4 години.
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Шейтельман вважає, що турецький лідер не обмежиться спілкуванням із кремлівським диктатором. За його словами, Ердоган також планує побувати у Києві.
Візит до Києва обов'язково відбудеться, тому що Ердогану це дуже потрібно,
– наголосив політтехнолог.
Навіщо Ердогану їхати до Києва
Як зазначив Шейтельман, приїзд в Україну для президента Туреччини стане красивим кроком, який зможе вигідно представити його на політичній арені.
Це людина гарних жестів. Людина, яка зараз демонструє свою силу. Він (Ердоган – 24 канал) по-справжньому найпопулярніший лідер у Туреччині. Тому він зважиться на будь-які сміливі кроки і буде їх здійснювати,
– сказав політтехнолог.
Він додав, що турецькому лідеру було нелегко здобути політичну владу в країні, проте він це зробив.
"Ердоган йшов до влади складним шляхом. Не так, як путін. Ердоган не був якимось дрібним агентом кдб", – сказав Шейтельман.
"Ердоган – наш ситуативний союзник"
За словами політтехнолога, ще до війни з вуст президента Туреччини лунали сміливі заяви на підтримку України.
"Він наважився надавати нам Bayraktar ще до війни, коли ніхто нічого не давав – ані наступальної, ані жодної високотехнологічної зброї", – зазначив Шейтельман.
Однак, як наголосив експерт, помилково вважати, що турецький лідер – на боці України. Ердоган дбає тільки про власні інтереси та інтереси Туреччини.
На наше щастя, сьогодні інтереси України і Туреччини збігаються сильніше, ніж інтереси росії і Туреччини. Тому Ердоган – наш ситуативний союзник,
– сказав він.
Михайло Шейтельман розповів, чи можливі переговори між Україною і росією: дивіться відео
Позиція Туреччини щодо війни в Україні: останні новини
- Під час візиту до Сочі Реджеп Ердоган вкотре заявив, що готовий організувати зустріч президентів України та росії в Туреччині. Від початку повномасштабного російського вторгнення турецький лідер неодноразово заявляв про готовність провести зустріч Володимира Зеленського і владіміра путіна.
- Політолог Микола Давидюк зазначив, що, попри загравання з москвою, Туреччина залишається надійним партнером України у реалізації стратегічно важливих проєктів та напрямів співробітництва. Мовиться, зокрема, про безпілотники Bayraktar.
- Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що турецький лідер просто грається з путіним, але не буде допомагати росії зброєю. На думку Фейгіна, Туреччина точно не буде передавати росії Bayraktar.