Візит Ердогана в Україну обов'язково буде, – політтехнолог пояснив, чому це вигідно Туреччині

Реджеп Ердоган 5 серпня у Сочі провів переговори з російським диктатором владіміром путіним. Президент Туреччини також може відвідати Україну.

Таку думку 24 каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. Переговори між путіним та Ердоганом у Сочі тривали 4 години.

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Шейтельман вважає, що турецький лідер не обмежиться спілкуванням із кремлівським диктатором. За його словами, Ердоган також планує побувати у Києві.

Візит до Києва обов'язково відбудеться, тому що Ердогану це дуже потрібно,

– наголосив політтехнолог.

Навіщо Ердогану їхати до Києва

Як зазначив Шейтельман, приїзд в Україну для президента Туреччини стане красивим кроком, який зможе вигідно представити його на політичній арені.

Це людина гарних жестів. Людина, яка зараз демонструє свою силу. Він (Ердоган – 24 канал) по-справжньому найпопулярніший лідер у Туреччині. Тому він зважиться на будь-які сміливі кроки і буде їх здійснювати,

– сказав політтехнолог.

Він додав, що турецькому лідеру було нелегко здобути політичну владу в країні, проте він це зробив.

"Ердоган йшов до влади складним шляхом. Не так, як путін. Ердоган не був якимось дрібним агентом кдб", – сказав Шейтельман.

"Ердоган – наш ситуативний союзник"

За словами політтехнолога, ще до війни з вуст президента Туреччини лунали сміливі заяви на підтримку України.

"Він наважився надавати нам Bayraktar ще до війни, коли ніхто нічого не давав – ані наступальної, ані жодної високотехнологічної зброї", – зазначив Шейтельман.

Однак, як наголосив експерт, помилково вважати, що турецький лідер – на боці України. Ердоган дбає тільки про власні інтереси та інтереси Туреччини.

На наше щастя, сьогодні інтереси України і Туреччини збігаються сильніше, ніж інтереси росії і Туреччини. Тому Ердоган – наш ситуативний союзник,

– сказав він.

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