Змушений буде визнати двійників: чи може Путін наважитися приїхати на фронт

Посіпаки Владіміра Путіна в особі Сєргєя Шойгу та Владіміра Соловйова приїхали на окуповані території України. Водночас сам російський диктатор поки не ризикує своїм нікчемним життям.

Можливо в Кремлі поки не наважилися на такий крок, але це може бути в планах. Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Чи наважиться Путін приїхати на фронт

В Росії розуміють, що українці мають зброю, яка зможе дістати російського диктатора. Навіть, якщо постраждає двійник Путіна, для Кремля це буде проблемою, адже доведеться визнати, що очільник країни-агресорки таки має двійників.

Це буде нова порція обговорень у ЗМІ, зокрема світових, що Путін користується двійниками. Це дасть можливість робити вкиди, мовляв, Путіна вже немає і залишилися самі двійники. Тобто буде певний сумнів у російського глибинного народу,

– припустив ексспівробітник СБУ.

На його думку, громадяни країни-агресорки у такому разі можуть почати ставити "неправильні" питання. Відтак, кремлівському диктатору буде важче тримати владу.

Ступак припустив, чи наважиться Путін приїхати на фронт: дивіться відео

Крім того, Путін дуже боїться безпілотників, тому й користується навіть не літаками, а бронепоїздом, щоб було важче визначити, де він сидить. Отже, головна причина, чому російський диктатор не приїздить на окуповані території – це страх, тому він відправляє замість себе своїх "шісток".

"Не виключено, якщо ситуація не зміниться ближче до грудня, коли буде висування кандидатів у президенти Росії, а Путін буде єдиний, то дуже ймовірно, що він може з'явитися на фронті. За умови, якщо все не зміниться, як ми зараз плануємо", – сказав ексспівробітник СБУ.

Одним більше, одним менше: скільки всього є Путінів

Деякі фахівці визначали, що є 12 осіб із зовнішністю російського диктатора. Однак кандидат психологічних наук Дмитро Попов сумнівається, що є саме така кількість Путінів. Утім, за його словами, 6 дійсно можна відрізнити.

До цих 6 належить очільник Кремля, який прийшов до влади, тобто справжній і окремо "бункерний". Інші 4 – це двійники. Другий двійник – виступав на стадіоні у вересні 2022 року, третій – виступав на форумі у Санкт-Петербурзі та в гостинному дворі у зверненні до федеральних зборів.

Я відрізняю їх за поведінкою. У бункерного Путіна не працює права сторона – рука, а іноді нога. Він у дуже поганому фізичному стані, він дуже погано переміщується, він дійсно постійно перебуває на значній відстані від інших,

– сказав Попов.

Психолог зазначив, що саме "бункерному" Путіну, який зник, міністр борони Росії Сєргєй Шойгу доповідав про захоплення Маріуполя. На його думку, цей Путін сильно хворий, тому для нього якась бактерія або вірус може стати останньою в його житті, й через це він уникає тісних контактів.