Приїхали на відпочинок зі Львова: деталі трагічної загибелі дитини поблизу Лазурного

В акваторії острова Джарилгач поблизу Лазурного 19 серпня сталася трагедія. Батько із сином пішли купатися у морі, але сильний вітер відніс їх матрац далеко від берега.

Рятувальники знайшли 8-річного хлопчика вже без ознак життя. Тата хлопчика і досі шукають.

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Що відомо про родину

Батько із сином приїхали на відпочинок зі Львова. 19 серпня вони вдвох пішли купатися на матраці й зникли. На сполох забила дружина. Саме вона і викликала поліцію. Першим на пошуки приїхав водний патруль.

Хлопчика знайшли мертвим

О 15:30 рятувальники знайшли 8-річного хлопчика, витягнули його на берег і намагалися відкачати. Але було запізно. Він потонув. За останніми даними, пошуки батька ще тривають. Водолази обстежують дно.

На місці події працювали 6 одиниць техніки, 4 водолази та загалом 25 осіб.

Сумна статистика смертей на воді

Як повідомили у ДСНС, статистика утоплень в Україні продовжує рости. Так, з початку 2021 року на водоймах загинули понад 900 людей, з них 400 тільки в липні.

Серед потонулих у липні було понад 40 дітей. Попри постійні застереження рятувальників, люди ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді.

У цей день на морі зранку піднявся вітер. Тож, матрац могло віднести далеко від берега.



Правила поведінки на воді / Інфографіка 24 каналу