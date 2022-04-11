"Приїхав без однієї руки – служив у Чорнобаївці": Кім розповів історії, які поширюють росіяни

Віталій Кім розповів історії, які поширюють між собою росіяни. Зокрема, про те, що стається з тими, хто "воював" у Чорнобаївці, Чорнобилі й Конотопі.

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації розповів про історії, що розповсюджують росіяни про військових, які повернулися з війни в Україні.

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Без руки – значить з Чорнобаївки

Ходить така історія, що приїхав без однієї руки – служив в Чорнобаївці, приїхав з трьома – служив Чорнобилі, приїхав, а х*р не стоїть – служив у Конотопі,

– розповів Кім.

Він додав, що росіяни їдуть в Україну з далеких населених пунктів. Їм влада обіцяє квартири, каже, що стануть героями. Глава ОВА зауважив, путінські бійці часто інтернетом користуватися не вміють, тому не знають, що їх насправді чекає на українській землі. Однак дорогою їм про все розказують.

Зауважимо, станом на 11 квітня росіяни втратили 19 500 своїх військових, 725 танків, 1 923 бойові броньовані машини, 347 артилерійських систем, 55 засобів ППО, 154 літаки, 137 гелікоптерів, 1 387 автомобілів тощо.

Звернення Віталія Кіма 11 квітня: дивіться відео