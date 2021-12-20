Приїхав на відпочинок і зник: на Закарпатті розшукують туриста

На Закарпатті шукають зниклого жителя Житомирської області. Він приїхав на відпочинок, але перестав виходити на зв'язок.

Тепер 62-річного Олександра Васильовича Приходченка шукають поліцейські. На відпочинок у село Сойми, що біля Міжгір'я, чоловік приїхав з міста Чуднів.

Читайте також У Карпатах врятували туриста, який отримав травму на Драгобраті

Що відомо про зниклого

Кілька днів тому Приходченко перестав виходити на зв'язок із рідними.

Прикмети зниклого:

зріст 170 – 180 сантиметрів,

середня тілобудова,

чорне волосся.

Усіх, кому відома інформація про місце перебування чоловіка, просять одразу повідомити на лінію "102" або за телефонами (03146) 2-10-90, 2-11-07, 098-88-57-028.



Зниклий чоловік / Фото поліції

Яка ситуація в Карпатах

Рятувальники попередили про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах. Через снігопади вона утримається протягом 20 – 21 грудня на високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей та у середньогір'ї Львівської області.

Тому туристам наполегливо радять утриматись від походів у гори в ці дні.

Як врятуватися у зимових горах: дивіться відео

Текст поста Міжгірського відділення поліції:

На Закарпатті поліцейські розшукують зниклого жителя Житомирщини

Поліцейські встановлюють місце перебування Олександра Васильовича Приходченка. 62-річний житель міста Чуднів Житомирської області знаходився на відпочинку в селі Сойми, поблизу Міжгір'я, проте кілька днів тому перестав виходити на зв'язок із рідними.

Прикмети зниклого: зріст 170 – 180 см, середньої тілобудови, волосся чорне. Усіх, кому відома інформація про місце перебування чоловіка, просимо одразу повідомити на лінію "102" або за телефонами (03146) 2-10-90, 2-11-07, 098-88-57-028.