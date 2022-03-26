Приймаю ставки по Чорнобаївці, – Кім потролив російських окупантів

Українські захисники вже 10 разів розбили російських окупантів у Чорнобаївці. Віталій Кім запропонував зробити ставку, коли ж буде 11 "серія".

Про це очільник Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації написав у соцмережах.

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Приймаю ставки по Чорнобаївці 1 до 11. Орки, вам по секрету говорю: туди завезли недорогий цукор,

– потролив росіян Віталій Кім.

До слова, Збройні Сили України вже 10 разів розбили окупантів у Чорнобаївці, що на Херсонщині.

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