Приймаю ставки по Чорнобаївці, – Кім потролив російських окупантів
26 березня 2022 , 04:29Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кім у телеграмі
Українські захисники вже 10 разів розбили російських окупантів у Чорнобаївці. Віталій Кім запропонував зробити ставку, коли ж буде 11 "серія".
Про це очільник Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації написав у соцмережах.
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Приймаю ставки по Чорнобаївці 1 до 11. Орки, вам по секрету говорю: туди завезли недорогий цукор,
– потролив росіян Віталій Кім.
До слова, Збройні Сили України вже 10 разів розбили окупантів у Чорнобаївці, що на Херсонщині.Чому ворог не має іншого виходу та змушений повертатися до села – читайте у матеріалі.
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