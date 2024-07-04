Мають бути хороші речі, – Зеленський про очікування від Саміту НАТО

Президент України розповів, що під час сьогоднішньої Ставки головними темами обговорення було виробництво і постачання дронів і РЕБ. Також Зеленський заслухав доповідь про ситуацію на фронті.

За словами глави держави, максимум уваги на Ставці було приділено нашим далекобійним дронам.

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Найбільше боїв – на Покровському напрямку

Президент заслухав командувача Сухаревського, віце-премʼєр-міністра Федорова, міністра стратегічних галузей Камишіна, командувача Повітряних сил Олещука. Зеленський наголосив, що вдалося ухвалити "дуже важливі рішення", які час покаже на фронті.

Також міністр оборони Умеров доповів деталі поїздки до США, де вів перемовини щодо оборонних пакетів, вже оголошених, але ще поставлених в Україну. "Підштовхуємо цю логістику", – уточнив Зеленський.

Своєю чергою головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації на основних напрямках.

Найбільше боїв на Покровському напрямку, на нашій Донеччині, але кожен напрямок зараз зміцнюємо, від Харківщини до південних. І я вдячний кожній бригаді, вдячний кожному солдату, кожному командиру, які дійсно стійкі, дійсно влучні. А особливо – 35-та окрема бригада морської піхоти, 44-та і 55-та окремі артилерійські бригади, 71-ша окрема єгерська бригада, 108-ма окрема бригада ТрО і 110-та окрема механізована бригада. Дякую всім вам за результат, воїни!

– звернувся президент.

Мають бути хороші речі щодо ППО

Також Зеленський провів тривалу нараду щодо саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться вже наступного тижня.

Саміт повинен стати сильним – сильним для України та всіх наших партнерів. Відбудеться й засідання Ради Україна – НАТО. Працюємо над деталями нових рішень і нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, в тому числі щодо ППО,

– розповів президент.

Глава держави повідомив про нову сильну безпекову угоду, "яка підтримає всю нашу архітектуру безпекових угод".

Окремо президент привітав українських поліцейських з Днем Національної поліції та американських партнерів із Днем Назалежності.

Зеленський подякував Байдену та США за незмінну підтримку України протягом понад два з половиною роки повномасштабної війни.