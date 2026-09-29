Чи потрібно йти до ТЦК, якщо є бронь, але прийшла повістка: що каже адвокат

В Україні тривають воєнний стан та мобілізація. Мобілізувати можуть чоловіків призовного віку, які не мають відстрочки та можуть служити за станом здоров'я.

Адвокатка Олена Воронкова розповіла у коментарі для "Фактів ICTV", що робити, якщо заброньованому прийшла повістка.

Чи треба йти до ТЦК, якщо маєш бронь, але прийшла повістка?

Бронювання – це відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. ЇЇ надають працівникам органів державної влади, оборонних підприємств, та критичної інфраструктури.

Згідно з законом України, представники ТЦК не можуть мобілізувати людину, яка має бронювання. Проте працівники військкоматів часто зловживають своїми повноваженнями. Через необізнаність громадян вони видають повістки заброньованим людям, відправляють на проходження ВЛК і далі розподіляють по військових частинах.

Адвокатка розповіла, що бронювання не виключає людину з військового обліку та не позбавляє статусу військовозобов’язаного. За її словами, треба розрізняти поняття відстрочки (або бронювання) та повного зняття з обліку, бо це різні юридичні механізми.

Бронювання лише тимчасово обмежує можливість мобілізації людини. Тому навіть заброньованих робітників можуть викликати до ТЦК, чи вручити їм повістку.

Воронкова сказала, що це не завжди означає мобілізацію. Причинами можуть бути:

уточнення персональних або облікових даних;

перевірка інформації;

оновлення документів.

Ще однією причиною може бути направлення на ВЛК, зокрема якщо людина раніше мала статус обмежено придатної. Окрім цього, за словами правозахисниці, виклик може бути пов’язаний з іншими вимогами, передбаченими законодавством.

Також у Львівському обласному ТЦК та СП розповіли, чи потрібно проходити ВЛК для бронювання та відстрочки. Вони зазначили, що ВЛК оцінює стан здоров'я військовозобов'язаного та його придатність до служби. У ТЦК наголосили, що це важливий етап мобілізаційних заходів.