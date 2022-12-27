Глибоко вивчала традиції, – Ілащук вперше прокоментувала призначення пані послом у Болгарії

Пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук вперше прокоментувала свою нову посаду. Перед тим її призначення викликало чимало обурень у суспільстві.

Дипломатка створила свій телеграм-канал, де відповіла на запитання користувачів. Річ у тім, що в багатьох людей виникли сумніви щодо досвіду Ілащук, адже до цього вона працювала фахівчинею з сексології та дорогоцінного каміння.

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Ілащук каже, що вивчала традиції

Один з користувачів прямо запитав посадовицю, за які заслуги її призначили Надзвичайним і Повноважним Послом, попросив розповісти про досвід.

Ілащук написала, що найближчим часом буде ділитись подробицями свого досвіду, вмінь і навичок, які вона отримала при навчанні на історичному факультеті.

Досвіду…за роки взаємодії з високопосадовцями інших країн і глибокого вивчення традицій та звичаїв наших друзів з Болгарії, а також інших країн та культур світу,

– відповіла амбасадорка.

Дипломатка обіцяє розповісти свою історію

Далі вона пообіцяла протягом кількох днів поділитись з людьми своїм життєвим досвідом і шляхом. Зазначає, що розповідь почне з дитинства. За словами Ілащук, саме в дитинстві її батьки показали їй любов до рідної землі, мови та світогляду українського народу.

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