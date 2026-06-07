Дату обрала ворожка Єрмака: журналіст розкрив скандальні деталі призначення Татарова

Під час розслідування справи Єрмака стало відомо, що він спілкувався із ворожкою на ім'я Вероніка. Та давала екскерівнику Офісу президента поради щодо призначень на держпосади. Одна з них стосувалася Олега Татарова.

Як з'ясував журналіст Дмитро Мокрик, указ про призначення Татарова заступником керівника Офісу президента був підписаний в особливу дату. Її заздалегідь "наворожила" Вероніка "Феншуй".

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Що відомо про нові деталі призначення Татарова?

Посилаючись на джерело, близьке до розслідування, Мокрик стверджує, що консультації щодо призначення Татарова почалися ще у квітні 2020 року. Водночас саме призначення відбулося 5 серпня 2020 року. Журналіст каже, що рішення начебто відкладали кілька місяців, очікуючи "сприятливої дати".

За його словами, у липні 2020 року Єрмак нібито ще раз уточнював у ворожки дату призначення, і вона назвала 5 серпня. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Крім того, журналіст повідомив, що у переписці з ворожкою Єрмак нібито писав, що призначення Татарова може забезпечити йому підтримку певної впливової людини, яка народилася 27 жовтня 1973 року.

На думку Мокрика, йдеться про Андрія Портнова – колишнього чиновника часів Януковича, який пізніше мав неформальний вплив на судову систему та на Офіс президента.

Хто така Вероніка "Феншуй", і який стосунок вона має до Єрмака?

Під час засідання ВАКС 12 травня прокурорка заявила, що Андрій Єрмак нібито звертався за консультаціями щодо призначень на держпосади до контакту, записаного як "Вероніка Феншуй Офіс".

За словами прокурорки, Єрмак надсилав ворожці дати народження кандидатів і отримував поради щодо того, кого і на яку посаду призначати.

Йшлося про можливі призначення у різних державних структурах – зокрема в МОЗ, Офісі президента та Державному управлінні справами. Обвинувачення вважає, що це може свідчити про неформальний вплив на кадрові рішення у владі.

Журналісти "Схем" встановили, що так звана ворожка, з якою спілкувався Єрмак, – 51-річна киянка Вероніка Анікієвич. Жінка називає себе консультанткою з астрології і веде Telegram-канал Лунные часы.

У телефонних книгах деяких людей її контакт підписаний як "Veronika Anikievich / гадалка Єрмака".

З 2024 року Анікієвич офіційно зареєстрована як ФОП у сфері індивідуальних послуг.

Окремо вказується, що в її соцмережах і старих дописах вона коментувала політичні події та виступала на підтримку Єрмака після його відставки у 2025 році, а також негативно висловлювалася щодо антикорупційних органів.

Крім того, журналісти встановили ще кілька фактів її біографії: у 2015 році вона відвідувала окупований Крим. Також повідомляється, що її батько має громадянство Росії і раніше очолював місцевий осередок "Опозиційного блоку" в Генічеську, а нині, за даними розслідування, проживає на окупованій території.

Нагадаємо, що Андрія Єрмака підозрюють у легалізації понад 460 мільйонів гривень через елітне будівництво на Київщині.