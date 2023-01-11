"Колообіг г*вна у Росії": призначення Герасимова викликало у росіян паніку

На болотах 11 січня відбулися кадрові зміни. Тепер Валерій Герасимов став новим командувачем вторгненням в Україну.

Водночас на болотах це призначення не викликало радості. Натомість росіяни впали в істерику у соцмережах, повідомляє 24 канал.

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Навіть громадяни країни-терористки не вірять у "таланти" Герасимова. До слова, Сергій Суровікін тепер стане його заступником.

У росіян – паніка через призначення Герасимова / Скриншоти 24 каналу

Виття на болотах не припиняється. Водночас при цьому росіяни продовжують демонструвати, що у них не залишилося нічого людського, закликаючи задати терористичні удари по Україні.

Росія готується до нового терористичного удару

Наталія Гуменюк – керівниця пресцентру ОК "Південь" – заявила, що Росія готується до нового терористичного удару по Україні. Зокрема, українські захисники фіксують активність ворожих безпілотних розвідників.

Враховуючи, що для переспорядження після масованої ракетної атаки ворог як правило використовує 10 – 12, або 14 днів, можемо говорити про те, що наразі ми перебуваємо якраз напередодні саме повторення такої масованої ракетної атаки,

– розповіла речниця ОК "Південь".

Українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу.