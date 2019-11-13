Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку

Влада хоче переглянути порядок призначення субсидій та інших пільг. Відповідний законопроєкт зареєстрований у парламенті. А з 2020 року уряд планує взагалі змінити принцип нарахування субсидій.

Які зміни в соціальних пільгах очікують українців і чи варто їх запроваджувати, – в матеріалі 24 каналу.

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Перехід до двох форм нарахування субсидій

Як заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, йде процес монетизації. Зокрема, закон про житлово-комунальні послуги передбачає, що в 2019 році відбувається перехід до надання пільг і субсидій у грошовій формі. Механізм нарахування змінюється вже з жовтня. Чиновник зауважує: попередня система працювала ще з 1990-х років і передбачала, що підприємства зменшували розмір платежу на умовну суму пільг. Ситуація була непрозорою.

Тепер розрахунок розміру пільг здійснюватимуть органи соціального захисту населення і фінансуватимуть видатки за двома механізмами. Перший – виплата у грошовій безготівковій формі через "Ощадбанк". Другий – громадяни за власним бажанням переходять на пільги в готівковій формі,

– розповідає Віталій Музиченко.

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Як пояснює заступник міністра, щоб не створювати незручностей, не провокувати утворення черг, людям похилого віку можна нікуди не ходити. Органи соцзахисту в єдиному державному реєстрі відкриють облікові записи в "Ощадбанку" і перерахують гроші на пільги. Далі "Ощадбанк" здійснюватиме розрахунки з постачальниками комунальних послуг.



Правила щодо субсидій / Інфографіка 24 каналу

Ті громадяни, які бажають отримати пільгу готівкою, повинні звернутися до органу соцзахисту і надати реквізити. Далі їм нараховують гроші, після чого вони оплачуть комуналку.

Новий механізм субсидій вирішує певні проблеми. Раніше держава оплачувала частину комунального платежу. Зараз громадяни можуть самостійно управляти. Це стимулює енергоефективну поведінку. І можливість управляти розмірами підтримки,

– підсумовує Музиченко.

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Кого позбавлять субсидій?

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроєкт про верифікацію (перевірку) пенсій, пільг, субсидій, стипендій та різних видів соціальної допомоги. Автор законопроєкту, голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев вважає: якщо людина має квартири в різних містах України і на кожну отримує субсидії – це несправедливо. Також несправедливо, якщо людина померла, а на її ім'я продовжують платити пенсію. Ці факти планувалося перевіряти.

Водночас, як зауважує Віталій Музиченко, перевірка отримувачів субсидій здійснюється постійно. І загалом на 2020 рік у Держбюджет закладено стільки ж грошей, як і в 2019 році.

В квітні-травні 2019 року проведений аналіз реальної потреби українців у субсидіях. При чотирьох мільйонах одержувачів сума становить трохи більше 47 мільярдів гривень. Стільки ж закладено на 2020 рік. Тому кардинальних змін не буде. Є тенденція збільшення доходів громадян. На субсидії всім вистачить,

– наголосив Музиченко.



Пенсіонерів і малозабезпечених пільг не позбавлять / Фото Facebook

У свою чергу керівник управління соціального захисту Печерського району Ольга Мозгова зазначає: субсидія залежить від майна і доходу сім’ї.

Не мають права на субсидію ті, в кого площа будинку більше 200 квадратних метрів, а квартири – понад 120. Хто протягом року надбав майно або послуги вартістю більше 50 тисяч гривень. Боржники, чия заборгованість більше 340 гривень. Або власники автомобіля, з дати випуску якого минуло менше п’яти років,

– підкреслює Ольга Мозгова.

Є виключення – підхід індивідуальний. Потрібно звернутися в районні комісії з призначення субсидій.

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Експерти наголошують: перегляд (верифікацію) пільг треба було розпочинати ще в 2015 році. Як зауважує економічний експерт Андрій Вігірінський, зараз був би вже єдиний реєстр і відпрацьований алгоритм перевірки субсидій.

Малоймовірно, що когось позбавлять пільг. Ті, хто потребує субсидій, навряд чи стали за цей період багатшими. І вони знають про зміну правил. Але завжди є зловживання. Є громадяни, які мають нормальні доходи, але офіційно безробітні. То чому б не скористатися нагодою,

– зазначає Андрій Вігірінський.

За словами Музиченка, орган соціального захисту постійно перевіряє розмір доходів, перелік послуг, тарифи тощо. Хоча, розповідає чиновник, були ситуації, коли сім’я – чоловік і дружина – намагалися отримати дві субсидії на дві різні квартири. Зараз це ліквідовано. Посилили перевірку інформації про доходи з Пенсійного фонду і фіскальної служби.

Економічний експерт Андрій Новак додає: переглядати пільги, субсидії, пенсії та інші соціальні виплати зараз недоцільно. Краще це робити в середині року і відносно певних категорій громадян.

Ініціатива невчасна напередодні початку опалювального сезону, який є найважчим для більшості родин. Але перегляд субсидій, зокрема, треба робити в конкретних цільових категоріях. Перш за все, серед усіх посадовців (нинішніх і колишніх) та підприємців – там, де можливі зловживання пільгами,

– вважає Андрій Новак.

Що зміниться в 2020 році?

За словами Віталія Музиченка, у 2020 році планується збільшити відсоток обов’язкового платежу. Наразі сім’ї, в яких два прожиткових мінімуму, сплачують 15% комунального платежу. Але система субсидій сконцентрована на тих, у кого менший дохід. Минулого опалювального сезону переважно оплата комуналки становила 9,8% від загальної суми.

З травня 2020 року буде змінено відсоток оплати комуналки для тих, хто має субсидію. Якщо платили 8%, то стане 10%. Домогосподарствам, які мали вищий дохід, – 6-8 тисяч на особу, збільшать відсоток з 15% до 20%. Але критично платежі не збільшаться. Програма субсидій має на меті забезпечити підтримку тих, хто реально цього потребує. Зміни сфокусовані на те, щоб посилити адресність,

– зазначає чиновник.



З 2020 року за комуналку платити треба буде більше, але не критично / Фото 24 каналу

Андрій Вігірінський підкреслює: не можна постійно політикам з різних таборів загравати з соціальною тематикою – "ми ж не соціалізм будуємо".

Політики, особливо опозиціонери, люблять грати на темі: менше субсидій – це "геноцид". Хоча кількість пенсіонерів зменшується, доходи українців потроху зростають. Протягом останніх чотирьох років була субсидіальна чистка, встановлювалися "мертві душі". Тому і виплати змінюються,

– зауважує Вігірінський.

Експерт зауважує: потрібна верифікація пільг і можливість ретроспректвиного стягнення за порушення закону. Якщо встановлено порушення отримання пільг, то людина повинна це компенсувати. Крім того, в процесі монетизації субсидій теж іде перегляд отримувачів пільг.

"Монетизація субсидій змінює систему розрахунків. Ті, хто зловживав, зараз відсіються. Є отримання доступу до рахунків громадян, які отримують пільги. І буде моніторинг: кому надано і скільки", – наголошує експерт.

Порядок і механізми призначення субсидій багато років були джерелом зловживань державними грошима. Безготівкова форма, взаємозаліки підприємствам призводили до корупції. Монетизація, перегляд механізмів призначення субсидій та інших пільг, відкритий доступ до інформації дозволять упорядкувати систему. Державну допомогу повинні отримувати ті громадяни, хто насправді її потребує. А не ті, хто, скориставшись недосконалими механізмами, забирає гроші у платників податків.