Призначили нового тимчасового командувача Повітряних сил

Миколу Олещука звільнили з посади командувача Повітряних сил ЗСУ. Натомість тимчасовим командувачем призначили генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка.

Командувача Повітряних сил Миколу Олещука звільнили ввечері 30 серпня. Про це мовиться у відповідному указі президента, опублікованому на сайті ОП.

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Хто замінить Олещука

Головнокомандувач ЗМУ Олександр Сирський призначив генерал Лейтенанта Анатолія Кривоножка тимчасовим командувачем Повітряних сил. Відомо, що раніше він був командувачем повітряного командування "Центр".

Про Кривоножка відомо небагато. У відкритих джерелах лише є інформація, що він з 2006 по 2008 рік проходив службу на посаді командира 114 бригади тактичної авіації.

З 2015 Кривоножка призначили командувачем повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗСУ. Цю посаду він обіймав до 30 серпня 2024 року.

Тимчасовий командувач Повітряних сил має чимало відзнак. Володимир Зеленський особисто вручив йому орден "Золота Зірка" та присвоїв звання Героя України. Завдяки його вмілому командуванню в межах зони відповідальності знищено понад 1 160 повітряних цілей, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль.

Також Кривоножко має Ордени Богдана Хмельницького II та III ступенів та Орден Данила Галицького.