Призначили тимчасового виконувача обов'язків міністра культури
Джерело:Тарас Мельничук
Уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики України. Ним став Ростислав Карандєєв.
Відповідне рішення прийняли 28 липня. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків очільника Мінкульту
Мельничук розповів, що 28 липня Кабінет міністрів України звільнив:
- Олександра Поліщука з посади заступника Міністра оборони України;
- Тетяну Ємельянову з посади першого заступника Голови Державної архівної служби України.
Тимчасово покладено виконання обов'язків Міністра культури та інформаційної політики України на Карандєєва Ростислава Володимировича,
– зазначив представник Кабміну у Верховній Раді.
Варто зауважити, що раніше Карандєєв був першим заступником Олександра Ткаченка, якого парламент звільнив напередодні.
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Коротка біографія Ростислава Карандєєва
Ростислав Карандєєв – український політичний діяч, депутат Київради II, III та IV скликань. Народився 22 червня 1972 у Києві.
15 липня 2020 року він став першим заступником міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. З лютого по липень 2020 року працював радником Керівника Офісу Президента України.
До цього Карандєєв був радником та заступником у:
- В'ячеслава Кириленка, 14-го Міністра культури України (2 грудня 2014 – 14 квітня 2016),
- Євгена Нищука, 15-го Міністра культури (14 квітня 2016 – 29 серпня 2019).
Детальніше ознайомитися з усіма посадами Карандєєв можна на сайті міністерства.
Коротко про відставку Ткаченка
- Президент Володимир Зеленський 20 липня попросив очільника Кабміну Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури Олександра Ткаченка. Відразу після цього глава Мінкульту повідомив, що подав у відставку.
- Заява глави держави збіглася у даті з бурхливим обговоренням виділення 33 мільйонів державних коштів на серіал "СМТ Інгулець", продюсером якого є Юрій Горбунов.
- Коментуючи рішення піти у відставку, Ткаченко зауважив, що виділення як приватних, так і бюджетних коштів під час війни "на культуру не менш важливі, ніж на дрони".
- Раніше українці зареєстрували на сайті звернень Кабміну петицію з вимогою звільнити Ткаченка. Однак тоді прем'єр сказав, що не бачить підстав для відставки.
- Варто зазначити, що з Ткаченком пов'язані багато скандалів. Зокрема, його звинувачували у несвоєчасній евакуації музеїв на початку повномасштабного вторгнення Росії.