Призов під величезним питанням, – Маляр про спроби Росії зібрати ще гарматного м'яса для війни

З 1 квітня у Росії стартував весняний призов. Але, як запевняє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, він під величезним питанням.

В ефірі телеканалу "Рада" Ганна Маляр зазначила, що Україні таки вдалося прорвати інформаційну блокаду. Тож у Росії стає все менше охочих іти на війну.

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Росіяни в Україні стають гарматним м'ясом

Ганна Маляр зазначила, що 1 квітня у Росії ухвалили рішення про воєнні збори резервістів. Також стартувала кампанія весняного призову. Але, запевняє заступниця, ситуація дуже складна.

Ми прорвали їхню інформаційну блокаду. Там уже добре розуміють, що високі ризики потрапити в Україну і стати гарматним м'ясом,

– наголосила Маляр.

Вона додала, що в Росії усі знають, що очікує на військових в Україні. Тож рідні не хочуть відправляти своїх дітей воювати проти нашої країни. Відтак призов у країні-агресорці зараз під величезним питанням. Саме тому в країні мобілізовують резервістів, проводять прихований призов, а також шукають резерви в інших країнах.

Зазначимо, що кількість ухилянтів у Росії зростає. Усе більше призовників шукають способи потрапити на альтернативну цивільну службу. Вона передбачає допомогу, наприклад, на пошті, у лікарнях, будинках престарілих тощо.

Тим часом російські війська активізувалися у Придністров'ї – дивіться відео: