Призов резервістів до війська: у ЗСУ розповіли, як це відбуватиметься
Джерело:фейсбук Сухопутніх війська ЗСУ
Володимир Зеленський напередодні підписав наказ про призов резервістів на військову службу. Мовиться про резервістів від 18 до 60 років оперативного резерву.
У пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ розповіли детальніше про процедуру призову резервістів до війська.
Важливо Президент оголосив про призов резервістів в особливий період: хто вони такі
Саме резервісти оперативного резерву першочергово проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу. Для прикладу, під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово облікову спеціальність.
У Сухопутних військах ЗС звернули увагу, що за призваними резервістами, згідно з законом України, зберігатиметься:
- робоче місце,
- середньомісячна заробітна плата.
Які дії резервістів
- Резервісти оперативного резерву першої черги мають самостійно з'явитись у свої військові частини, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки.
- Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених законом, не може бути призваним, йому необхідно особисто надати підтверджуючі документи.
- За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.
Хто такі резервісти
Резервісти першої черги оперативного резерву – це військовослужбовці, які звільняються зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров'я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, а також набули певної військової облікової спеціальності.Зверніть увагу! Призов в Україні розпочнеться від 23 лютого. Максимальний термін служби 1 рік.
Додамо, що раніше президент Володимир Зеленський звернувся до Українців на тлі російської загрози та останніх подій, пов'язаних з визнанням бойовиків. Глава держави оголосив про призов резервістів в особливий період.
Текст публікації Сухопутних військ ЗСУ:
"Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий, сержантський склад.
Призов розпочнеться від сьогодні. Максимальний термін служби 1 рік. Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу.
Які дії резервістів?
Відповідно до наказу президента України, резервісти оперативного резерву першої черги мають самостійно з’явитись у свої військові частини або ТЦК та СП, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій ТЦК.
Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених Законом не може бути призваним, йому необхідно особисто надати підтверджуючі документи. За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність".