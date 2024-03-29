"Призов" точно буде: скільки людей може мобілізувати ворог у Маріуполі

Росіяни можуть мобілізувати чоловіків у тимчасово окупованому Маріуполі. Під так званий "призов" на території так званої "ДНР" підлягають чоловіки 1994 – 2006 року народження.

"Призов" на тимчасово окупованих територіях розпочнеться з 1 квітня. Про це 24 Каналу розказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що на 99,9% вірогідно, що ці чоловіки можуть опинитися на фронті.

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"Так воно і буде. В принципі, це і є та сама мобілізація, яку вони приховують. Тобто де-юре – це не мобілізація, де-факто – ми розуміємо, що це є прямі мобілізаційні заходи", – наголосив радник мера Маріуполя.

Усі тимчасово окуповані території України ворог "включив" у склад Південного військового округу Росії. Тепер він "підпорядковується" законам країни-агресорки та правилам нормативної документації.

Точно "призов" буде. За нашими даними, щонайменше 1000 людей мають мобілізувати в Маріуполі найближчим часом. Це мінімальне мобілізаційне завдання щодо "призову", яке вже надійшло. Ми впевнені, що воно буде зростати,

– сказав Андрющенко.

Ворог перевіряє тих, хто виїжджає

Люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, проходять "фільтраційні заходи" – перевірку росіян. На кордоні України та Росії досі діють фактично прикордонні пункти. Тож перевірку проходять усі – і жінки, і чоловіки. Останніх перевіряють прискіпливіше.

"Усі чоловіки, які "призовного віку" і мають стояти на "військовому обліку", їх просто повертають додому, кажуть: "Їдьте додому, поки не закінчиться "призов" і не буде зрозуміло чи ви залишаєтесь, чи не залишаєтесь, ми вас випускати не будемо". Адже розуміють, що через територію Росії можна виїхати або в Європу, або безпосередньо на територію України", – зауважив радник мера Маріуполя.

Ворог намагається не допустити цього, тож людей не випускають і розвертають назад. Особливо це стосується тих, хто виїжджає уперше. Петро Андрющенко зазначив, що з 1 квітня з тимчасово окупованих територій України можуть взагалі перестати випускати чоловіків до 30 років.

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