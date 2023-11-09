В Україні нададуть відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків

9 листопада 2023, 13:26
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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, що передбачає розширення категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, документ підтримали 269 депутатів. Мова про законопроєкт №9274

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Відповідно до змін, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій звільнять від мобілізації,
– ідеться у поясненні до законопроєкту. 

Зауважимо! Наразі через законодавчу неврегульованість військовозобов'язані працівники ДСНС підлягають призову під час загальної мобілізації. 

Крім того, законопроєктом визначаються завдання єдиної державної системи цивільного захисту в особливий та відбудовний періоди.

Законопроєкт набере чинності після того, як його підпише президент Володимир Зеленський.

Додамо, що влітку минулого року Рада надала відстрочку від мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам. При цьому Зеленський досі не підписав цей законопроєкт.

Мобілізація в Україні: останні новини

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  • Міністерство оборони затвердило нові зміни до кадрової політики в армії згідно з яким призов до армії змінять рекрутингом.

Автор: Анастасія Лукашевська