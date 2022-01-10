Призов жінок на війну та штурм Криму: російські пропагандисти вигадали нові фейки про Україну

З 2014 року російська пропаганда набула особливих агресивних рис. Інформаційна війна, яку РФ веде проти України, складається з пропагандистських кремлівських наративів та маніпулятивних аспектів.

Все це потрібно для того, щоб мобілізувати власних громадян та вплинути на свідомість інших. Які фейки про Україну поширюють російські медіа – читайте у матеріалі сайту 24 каналу.

Читайте Військовий облік для жінок: чому для паніки немає приводу

Фейк №1 – "В Україні жінки збунтувалися через новий наказ Міноборони"

Військовий облік для жінок викликав резонанс серед російських пропагандистів. Там з'явилася інформація про те, що жінок в Україні нібито "за необхідності можуть призвати будь-куди. Навіть у десантно-штурмові бригади на передовій Донбасу". Росіянам розповідали, що відповідний наказ нібито потрібен для "накопичення людського ресурсу, якого не вистачає через дезертирів", що, звісно, є далеким від правди.

Насправді наказ Міністерства оборони України взагалі не про те, що когось муситимуть забирати в армію чи військкомати переслідуватимуть дівчат, які ухиляються від служби.

Простояти на обліку без жодних зборів чи навчань можна все життя, аж допоки у 60 років з нього не потрібно буде знятись. Військовий облік не означає, що жінку покличуть виконувати військовий обов'язок. Це – лише формальний перепис людей, що потрібен державі для розуміння, хто і на яких посадах зможе бути ефективним та корисним під час війни – не лише на фронті, а й у тилу.

Міноборони затвердило перелік спеціальностей та професій жінок, яких братимуть на військовий облік / Фото The Village

Фейк №2 – "Україна продалася США за право видобутку сланцевого газу на Донбасі"

Російські пропагандисти знову дискредитують ідею видобування газу на Донбасі. І для цього використовують старий забутий міф, до якого знову прив'язали американців, що нібито розв'язали війну на Сході України. Однак про незаконно анексований Крим, чомусь, тут вже й не пригадують.

інформаційні вкиди Кремля почалися після того, як компанія Royal Dutch Shell за угодою з ТОВ "Надра Юзівська" проводила пошуково-розвідувальні роботи для видобутку енергоносіїв на Юзівській площі, в тому числі газу з нетрадиційних джерел, зокрема сланцевого.

У порівнянні з вугіллям та іншими ресурсами, які можуть замінити імпортне російське блакитне паливо, сланцевий газ є екологічно безпечнішим. Розробка нетрадицій­них родовищ газу може змінити геополітич­ну ситуацію в Європі, зокрема, зменшити вплив Росії.

Ба більше, після появи та широкого застосування технології видобування сланцевого газу у США та Китаї, здавалося, в України з'явилася реальна альтернатива російському газу. Саме тому Москва стимулює поширення інформації про екологічні ризики.

Росія бореться за вплив у Європі / Фото з архіву 24 каналу

Політолог Максим Джигун зазначив, що в одному коментарі в російських медіа "приплітаються і плівки Деркача – російського агента, і питання "Північного потоку-2", і питання того, що американці "розв'язали війну" на Донбасі". Він пояснив, що це все – прояви постправди Російської Федерації, яка використовує інформацію та свої ЗМІ як окремий вид зброї для того, щоб в першу чергу працювати для внутрішнього споживача.

Підбираючи напівсірі, напівчорні факти, які не відповідають дійсності та змішуючи їх, (ЗМІ РФ – 24 канал) утворюють таку суміш. Про Деркача там розповідається, що він в інтересах України розповідав про "схеми по нафті та газу". Але забувають сказати, що вони діяли в першу чергу в інтересах Росії, аби дискредитувати виборчий процес. Чомусь саме тоді з'явилася ця інформація. І теж не вказують того факту, що діяли вони в інтересах Ігоря Коломойського, щоб виплутати його з судової тяганини. Максим Джигун Політолог

Фейк №3 – "Київ попросив "республіки Донбасу" постачати вугілля та електроенергію"

Медіа Росії повідомляли про те, що представники України в соціально-економічній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі попросили розглянути постачання електроенергії та вугілля з тимчасово окупованих територій. Однак ця інформація неправдива.

Представниця України у соціально-економічній підгрупі Вікторія Страхова виданню "РБК-Україна" зазначила, що факт звернення був не до бойовиків, а до заступника міністра економічного розвитку Росії Сергія Назарова. Мовилося, зокрема, про не про постачання вугілля з непідконтрольної частини Донбасу, а про постачання з Російської Федерації на Луганську ТЕС.

Російська Федерація 1 листопада заблокувала постачання енергетичного вугілля в Україну. Однак Луганська ТЕС не має фізичної можливості отримувати вугілля залізницею, крім як з території Росії. Саме тому її робота, від якої залежить енергозабезпечення стратегічних підприємств та об'єктів критичної інфраструктури, шкіл, дитсадків, медичних установ тощо, а також теплозабезпечення мешканців міста Щастя, опинилася під загрозою. 6 січня 60 вагонів вугілля для Луганської ТЕС зайшли в Україну

Луганська ТЕС / Фото Citynews

До теми 60 вагонів вугілля для Луганської ТЕС зайшли в Україну: які райони забезпечать теплом

Фейк №4 – "Україна хоче війни й штурм Криму"

ФСБ РФ заявляла, що корабель управління "Донбас" ВМС України прямував у бік Керченської протоки, не виконуючи команди російської берегової охорони про необхідність змінити курс. "Заявок... на проходження Керч-Єнікальським каналом українською стороною подано не було", – зазначили у відомстві.

Однак у Міноборони України цю інформацію назвали "черговим інформаційним закидом". Крім того, пресслужба ООС повідомила, що судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" не заходило у чутливі зони".

У Путіна загрожують війною проти США та НАТО, а на Лукашенка чекають нові санкції: дивіться відео