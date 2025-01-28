Найближчим часом Україна почне консультації зі США через призупинення гуманітарних проєктів

Україна, звичайно, дещо постраждає через призупинення діяльності USAID. Але влада готова розпочати діалог для фінансування гуманітарних проєктів в нашій країні.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на заступницю керівника Офісу Президента України Ірину Верещук. Проєкти USAID діяли в Україні та були націлені на гуманітарну сферу, розвиток громад, агросектор та правову систему в Україні. Наразі у всьому світі діяльність Агентства США з міжнародного розвитку призупинена на 90 днів через аудит Держдепартаменту.

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Україна працюватиме над продовженням міжнародної допомоги

Як повідомила Ірина Верещук, новина про призупинення проєктів USAID стала несподіванкою як для влади, так і для громадського сектору.

Посадовиця опікується гуманітарним реагуванням. Вона висловила надію, що Україні вдасться все стабілізувати.

Найближчим часом почнемо предметні консультації з нашими американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні,

– написала Верещук.

За час, доки проблему з фінансуванням будуть вирішувати, проєктні команди повинні зберегти людей і свої напрацювання.

Зустрічі із представниками державного департаменту США заплановані вже на наступний тиждень, – повідомила в ефірі "Радіо Свобода" заступниця голови комітету з питань бюджету Леся Забуранна. Під час перемовин будуть наголошувати на необхідності продовження важливих для України програм, зокрема в енергетичній і соціальній сферах.

Президент відреагував на призупинення проєктів

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення наголосив, що урядовці з’ясовують, які програми зараз перебувають у дефіциті. На рівні держави буде визначено, які з проєктів громад та організацій критичні й потребують швидких рішень. Тоді деякі з них Україна зможе фінансувати завдяки своїм державним фінансам, а виділення коштів на іншу частину обговорюватимуть з європейцями та американцями.

Серед сфер, які важливі для України, є зв'язок, цифровізації, підтримки ветеранів, оновлення шкіл і лікарень та загалом відбудова.

Звісно, деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять мені все, і те, що є пріоритетним, те, що стосується українських дітей передусім, наших ветеранів, програм захисту нашої інфраструктури, – пріоритетні речі ми обов’язково підтримаємо,

– заявив президент.

Вато зазначити, що Сполучені Штати вирішили призупинити проєкти USAID в межах внутрішньополітичних рішень. Аудити, які проведуть американці, не пов'язані з Україною чи будь-якою іншою державою, в яких працювало Агентство.