Рубіо сподівається, що в Джидді розв'яжуть питання призупинки військової допомоги Україні

Державний секретар США Марко Рубіо висловив надію, що питання призупинення військової допомоги Україні може бути врегульоване під час переговорів у Саудівській Аравії. Сторони також обговорять можливе перемир'я з Росією.

Рубіо сподівається, що переговори у Саудівській Аравії стануть ключем до відновлення військової допомоги Києву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.

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Що Рубіо очікує від переговорів у Садівській Аравії

Рубіо зазначив, що пауза у постачанні зброї – "це те, що, я сподіваюся, ми зможемо вирішити".

Очевидно, що те, що станеться завтра, буде ключовим для цього,

– наголосив держсекретар.

Також він прокоментував можливість припинення вогню в Україні, відзначивши ініціативу Києва щодо перемир'я в повітрі та на морі.

"Я не кажу, що цього достатньо, але це саме та поступка, на яку ви повинні піти, щоб покласти край конфлікту", – підкреслив Рубіо.

Нагадаємо, у понеділок 10 березня Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії для участі у двосторонніх переговорах з українськими посадовцями.