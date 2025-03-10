Рубіо сподівається, що в Джидді розв'яжуть питання призупинки військової допомоги Україні
- Держсекретар США Марко Рубіо сподівається, що питання призупинення військової допомоги Україні буде вирішене під час переговорів у Саудівській Аравії.
- Рубіо також прокоментував можливість припинення вогню в Україні, відзначивши ініціативу Києва щодо перемир'я в повітрі та на морі.
- Переговори в Саудівській Аравії можуть стати ключем до відновлення військової допомоги Києву, зазначив Рубіо.
Державний секретар США Марко Рубіо висловив надію, що питання призупинення військової допомоги Україні може бути врегульоване під час переговорів у Саудівській Аравії. Сторони також обговорять можливе перемир'я з Росією.
Рубіо сподівається, що переговори у Саудівській Аравії стануть ключем до відновлення військової допомоги Києву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.
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Що Рубіо очікує від переговорів у Садівській Аравії
Рубіо зазначив, що пауза у постачанні зброї – "це те, що, я сподіваюся, ми зможемо вирішити".
Очевидно, що те, що станеться завтра, буде ключовим для цього,
– наголосив держсекретар.
Також він прокоментував можливість припинення вогню в Україні, відзначивши ініціативу Києва щодо перемир'я в повітрі та на морі.
"Я не кажу, що цього достатньо, але це саме та поступка, на яку ви повинні піти, щоб покласти край конфлікту", – підкреслив Рубіо.
Нагадаємо, у понеділок 10 березня Марко Рубіо прибув до Саудівської Аравії для участі у двосторонніх переговорах з українськими посадовцями.