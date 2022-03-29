Ілля Кива не втомлюється поширювати свої фантастичні вигадки для російської пропаганди. Деякі стають проєкцією його власних хвороб.

Ілля Кива продовжує тішити своїми маразматичними вигадками. Зокрема, він нещодавно заявив, що Україну перетворили у "божевільню", в якій він не може перебувати.

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Кива має довідку з психлікарні

Сергій Лещенко нагадав, що про божевільню Кива може розповісти багато. Адже саме завдяки висновку психіатра про несудимість йому вдалося добитися перегляду своєї справи, а згодом – зробити кар'єру в МВС та стати народним депутатом.

Тож у тому, що Кива знайшов себе у російській пропаганді, немає нічого дивного – творити цю маячню можуть лише божевільні.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка за 29 березня