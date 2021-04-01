Про головне: Дебош Тищенка на Прикарпатті. Закінчення терміна подачі декларацій

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У випуску "Про головне" за 1 квітня – депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко під час підрахунку голосів на Прикарпатті усіляко намагався зірвати цей процес та зловживав депутатськими повноваженнями. В Україні завершилась кампанія декларування статків і майна держслужбовців та політиків.

Джерело:

24 канал

Також у випуску:

Соціологічна група "Рейтинг" запропонувала українцям оцінити рівень власної захищеності в запропонованих темах. Мовилося про пандемію COVID-19, правосуддя в Україні та корупцію.