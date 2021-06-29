Про головне: Флешмоб Зеленського. В Україні можуть затвердити Великий герб

19:50

У випуску "Про головне" за 29 червня – Володимир Зеленський запропонував українцям зняти коротке відео з напутніми словами для футболістів збірної. Також президент подав на розгляд у парламент новий законопроєкт, який передбачає затвердження Великого герба.