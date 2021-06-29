Про головне: Флешмоб Зеленського. В Україні можуть затвердити Великий герб
29 червня 2021 , 19:50Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У випуску "Про головне" за 29 червня – Володимир Зеленський запропонував українцям зняти коротке відео з напутніми словами для футболістів збірної. Також президент подав на розгляд у парламент новий законопроєкт, який передбачає затвердження Великого герба.
Також у випуску:
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Конкурсна комісія складатиметься з 6 членів – 3 представників суддівського корпусу і 3 міжнародників.