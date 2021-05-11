Про головне: Підозра Медведчуку та Козаку. Боротьба з олігархами

20:38

У випуску "Про головне" за 11 травня – кум Володимира Путіна Віктор Медведчук і його соратник Тарас Козак офіційно підозрюються у державній зраді. Також їх підозрюють у замаху на розграбування національних ресурсів в Криму. Журналісти нагадали як олігархи "тягнуть" гроші з бюджету. Цього разу схеми стосуються електромереж.